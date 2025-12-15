Οι αρχές αξιολογούν και διασταυρώνουν με μεγάλη προσοχή κάθε μαρτυρία που καταφτάνει στα χέρια τους στην υπόθεση-θρίλερ της εξαφάνισης του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, για τον εντοπισμό του χρησιμοποιείται ένα νέο τεχνολογικό σύστημα, το οποίο κατέγραψε τα πρώτα ίχνη του γιατρού στο λιμάνι της Σούδας.

Σήμερα το μεσημέρι (15/12), ο 33χρονος γιατρός φέρεται να έχει περάσει από τα Χανιά και να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πεζός.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους γονείς του αγνοούμενου, που προσεύχονται για ένα θαύμα. «Να μην έχει καταλήξει, φοβάμαι», ανέφερε ο πατέρας του 33χρονου. Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο του γιατρού βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα, στα Χανιά, με μηχανική βλάβη. Παρόλα αυτά, οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.

Την ημέρα της εξαφάνισης, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και τον είχε ενημερώσει πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Ο πατέρας του ανταποκρίθηκε, αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο, ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Ο 33χρονος ζήτησε από τον πατέρα του να τον επισκεφτεί στην Κρήτη

Ο πατέρας του αγνοούμενου ωτορινολαρυγγολόγου θυμάται λεπτομερώς τα γεγονότα. Μιλά για την επικοινωνία που είχαν εκείνη τη μέρα: «Με πήρε στις 16:00 και στις 23:00 τα ίχνη του είχαν χαθεί. Στις 20:00 μου είπε μην έρχεσαι τελικά, αλλά εγώ είχα ήδη κλείσει εισιτήριο».

Όλα δείχνουν ότι ο 33χρονος, όταν αντιλήφθηκε τη μηχανική βλάβη στο όχημά του, βγήκε και συνέχισε πεζός. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνο το βράδυ και δεν γνωρίζει ποια κατεύθυνση πήρε.

Ο λόγος πίσω από την εξαφάνιση

Οι γονείς του, που είναι επίσης γιατροί στη Θεσσαλονίκη, εκφράζουν ανησυχία ότι πίσω από την εξαφάνιση μπορεί να κρύβονται ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο γιος τους, αλλά και το bullying που δεχόταν από συναδέλφους.

«Από τα 30 του χρόνια είχε ένα ψυχιατρικό πρόβλημα, όχι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί ήταν μάχιμος γιατρός. Είχε λάβει αγωγή», ανέφεραν. Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, όπου εργαζόταν, ο 33χρονος είχε το τελευταίο διάστημα προστριβές με συναδέλφους, όπως μας είπε η μητέρα του: «Είχε προηγηθεί κάτι που τον είχε αναστατώσει».