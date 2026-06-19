Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοείται από τις 30 Μαΐου, ενώ οι έρευνες των αρχών δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια εντόπισαν αίμα της αγνοούμενης στην τηλεόραση του ενοικιαστή της, ο οποίος θεωρείται πλέον ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Ο ύποπτος, ο οποίος έχει καταθέσει επανειλημμένα στις αρχές, παραμένει άφαντος από την περιοχή των Χανίων μετά την τελευταία του κατάθεση.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η γυναίκα ενδέχεται να μην βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για την υπόθεση εξαφάνισης της 55χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη, που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, των εθελοντών και της οικογένειάς της, 20 ημέρες μετά, δεν έχει εντοπιστεί το παραμικρό στοιχείο που να ρίχνει φως στην τύχη της. Η αγωνία συνεχίζεται για τους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι απευθύνουν δραματική έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να μιλήσει.

Νέα στοιχεία στν υπόθεση εξαφάνισης

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που παρουσίασε το Star, οι έρευνες των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων στο σπίτι του ενοικιαστή οδήγησαν στον εντοπισμό κηλίδων αίματος. Συγκεκριμένα, δείγματα που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση έχουν ταυτοποιηθεί ως αίμα της Σταυρούλας. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του αλλοδαπού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι βασικός ύποπτος είναι ο Σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης, που έχει καταθέσει περισσότερες από δύο φορές για την εξαφάνιση, καθώς δεν βρίσκεται στο σπίτι του στα Χανιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη, πλέον οι Αρχές θεωρούν πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες κιόλας ώρες της εξαφάνισής της. Όπως ανέφερε δεν είχαν βρεθεί ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του, ωστόσο το γεγονός ότι αγνοείται, τον καθιστά πλέον βασικό ύποπτο.

Μετά την τελευταία κατάθεσή του στην αστυνομία ο ενοικιαστής μπήκε στο αυτοκίνητό του, το πάρκαρε στην περιοχή της Αγιάς Χανίων, περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα από το σπίτι του και άφησε το κινητό του τηλέφωνο ανοιχτό. Τα ίχνη του έχουν χαθεί από το απόγευμα της Πέμπτης.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 30 Μαΐου. Για την εντοπισμό της έχει ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός συναγερμός Silver Alert, καθώς η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του zarpanews, το ημερολόγιο έδειχνε 30 Μαΐου και η Σταυρούλα ήταν στο σπίτι των γονιών της στον Βαρύπετρο Χανίων. Η ίδια, λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή της κάλεσε έναν εργάτη που της είχε κάνει κάποιες εργασίες και του είπε ότι θα είναι εκεί μέχρι της 17:30, αλλά μετά από λίγο του είπε να πάει πιο γρήγορα, γιατί θα φύγει. Ο άνθρωπος της εξήγησε πως δεν είχε αυτοκίνητο διαθέσιμο, και την προέτρεψε να το αφήσουν για μία άλλη φορά. Εκείνη όμως επέμενε και του είπε: «Θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά».

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου όταν ο αδερφός της Σταυρούλας την αναζήτησε και δεν την βρήκε. «Ήμουν στο νοσοκομείο για ένα θέμα υγείας που είχα, και νοσηλεύτηκα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο δεν έβρισκα την αδερφή μου και ειδοποίησα τις Αρχές», είπε ο ίδιος. «Το τηλέφωνο είναι κλειστό και μάλιστα στο Viber γράφει τελευταία εμφάνιση 30 Μαΐου στα Χανιά», προσέθεσε ο αδερφός της.