Θετικός στον ιό της φυματίωσης βρέθηκε άνδρας στην Καστοριά, μετά από εργαστηριακό έλεγχο. Ο ασθενής μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο ΕΟΔΥ, ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με το νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και με το εργαστήριο που εντόπισε τον συγκεκριμένο ιό.

Σε επικοινωνία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων με το νοσοκομείο Καστοριάς διευκρινίστηκε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν πέρασε από τα εξωτερικά ιατρεία ή τα επείγοντα του νοσοκομείου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό είναι μεμονωμένο και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας στους κατοίκους.

