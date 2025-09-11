Τέσσερις ανήλικοι και τρεις από τους γονείς τους συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό 18χρονου στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με το ΕRTNews, οι συλληφθέντες είναι δύο αγόρια και δύο κορίτσια, 15 και 16 ετών, που κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 8-9-2025 σε πλατεία της Ηλιούπολης, οι κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα δύο άτομα, προσέγγισαν τον 18χρονο, ο οποίος συνομιλούσε μαζί με ανήλικες και με πρόσχημα την επίλυση προσωπικών τους διαφορών, αρχικά μία εκ των κατηγορουμένων τον χαστούκισε.

Στη συνέχεια, ο 15χρονος και ο 16χρονος, τον γρονθοκόπησαν χτυπώντας τον σε πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την πτώση του στο έδαφος, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν.

Καθόλη τη διάρκεια οι δύο 15χρονες βιντεοσκοπούσαν την επίθεση ενώ εξύβριζαν τον 18χρονο και τις τρεις ανήλικες που βρισκόταν στο σημείο μαζί του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.