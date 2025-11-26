Μεγάλη κίνηση επικρατεί στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με την κίνηση να είναι στο «κόκκινο» λόγω της στάσης εργασίας σε Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό.

Αυτή την ώρα κομφούζιο στην κάθοδο του Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και στη Μεσογείων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Συγγρού στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και σε ορισμένα σημεία της ανόδου. Στο κόκκινο και η Πειραιώς αλλά και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Advertisement

Advertisement

Η στάση εργασίας πραγματοποιείται από τις 12:00 έως τις 18:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό, καθώς και στο τραμ.

Η ΣΤΑΣΥ προχώρησε στην έκτακτη στάση εργασίας μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου, σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ.

Εξαιτίας της στάσης εργασίας, η ΟΣΥ προχώρησε σε ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας και κινούνται σε άξονες του για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού και τη μείωση των καθυστερήσεων προχώρησε η ΟΣΥ, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας στις γραμμές του Μετρό και στο Τραμ.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, εξυπηρέτησε άμεσα δύο αιτήματα οργανωμένης μετακίνησης μαθητικών ομάδων, οι οποίες είχαν μεταβεί στο κέντρο της πόλης για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η μεταφορά τους προς τον τελικό προορισμό πραγματοποιήθηκε με ειδικό δρομολόγιο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή επιστροφή τους.

«Το Κέντρο Διαχείρισης Εποπτείας της ΟΣΥ σε συνεργασία με τους επόπτες που βρίσκονται στο δίκτυο, παρακολουθεί την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης προκειμένου να προχωρήσει σε άμεση παρέμβαση, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο» επισημαίνει στην ανακοίνωση της η διοίκηση της ΟΣΥ.