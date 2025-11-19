Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 37χρονη πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο περιοριστικός όρος που της επιβλήθηκε είναι αυτός της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Advertisement

Advertisement

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Η όποια συνομιλία που είχα ήταν συνομιλία με τον αδερφό μου στο πλαίσιο της καθημερινότητας. Υπάρχουν στοιχεία που θα αποδείξουν το νόμιμο της κατοχής χρημάτων στην οικεία μου και δεν πέρασαν χρήματα στην Ελλάδα στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς».

Η 37χρονη, σύμφωνα με την δικογραφία, φέρεται να είχε περιφερειακό ρόλο στην δράση του κυκλώματος, παρέχοντας συνδρομή στην διαδικασία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Συγκεκριμένα, φέρεται να βοηθούσε τον αδελφό της, μέσω μεταφορών χρημάτων σε κάρτες κλπ, ο οποίος κατά την δικογραφία, είχε ρόλο εισπράκτορα της εγκληματικής οργάνωσης.

Ήδη πέντε από τους 24 συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Τρίτη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.