Την ώρα που οι μεταφορές βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο (από την ασφάλεια πτήσεων μέχρι τη σύγκρουση με συντεχνίες), ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης εμφανίζεται να επιλέγει το μοντέλο «παρεμβαίνω, εξηγώ, προχωράω». Το ερώτημα είναι αν η ταχύτητα αρκεί ή αν τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.

Μετά το τεχνικό blackout στο FIR Αθηνών που προκάλεσε αλυσιδωτά προβλήματα στις πτήσεις, ο Κυρανάκης επέλεξε να κλείσει γρήγορα το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης, επικαλούμενος το πόρισμα και εξηγώντας ότι η ρίζα του προβλήματος συνδέεται με απαρχαιωμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών. Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για αντικατάσταση πομποδεκτών «μετά από δεκαετίες» και για κινήσεις «σε συνεννόηση με την Ε.Ε.» ώστε να προχωρήσουν οι αναβαθμίσεις.

Το επεισόδιο, πάντως, ανέδειξε και το operational κομμάτι: για λόγους ασφαλείας υπήρξε προσωρινή αναστολή απογειώσεων/αναδρομολογήσεις, μέχρι τη σταδιακή επαναφορά των συστημάτων.

Στην ίδια δημόσια παρέμβαση, ο υπουργός έστειλε σήμα προς σιδηροδρομικούς, αστικές συγκοινωνίες και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι οι προειδοποιήσεις για προβλήματα είναι θεμιτές. Μια φράση που διαβάστηκε ως προσπάθεια να «μαζευτεί» η ένταση πριν γίνει κρίση.

Αλλά ενώ έτρεχε η υπόθεση του FIR, άνοιγε και δεύτερο μέτωπο: Οι οδηγοί ταξί προειδοποίησαν και ξεκίνησαν με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες και κλιμάκωση εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα τους από το υπουργείο.

Ο Κυρανάκης απάντησε με σκληρή γλώσσα απέναντι στην ηγεσία του ΣΑΤΑ, μιλώντας για «παραπληροφόρηση» και υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση/ρύθμιση για «μηδενικούς ρύπους», δηλαδή τα ταξί να γίνουν ηλεκτρικά, αφορά «λιγότερο από το 1%» του κλάδου — γραμμή που στόχευε να απομονώσει το αφήγημα της γενικευμένης επιβάρυνσης.

Παράλληλα, ο υπουργός αναπλάθει και συνεχίζει να επενδύει, (σωστά, ουσιαστικά, επιχειρησιακά και πολιτικά) στον σιδηρόδρομο, όπου η πίεση για ασφάλεια και λογοδοσία παραμένει υψηλή. Και πόσο μάλλον μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σε πρόσφατες τοποθετήσεις του στην κοινοβουλευτική διαδικασία, παρουσίασε οικονομικά μεγέθη και πλαίσιο τροποποιήσεων για το δημόσιο σιδηροδρομικό έργο, επιχειρώντας να δείξει και με αριθμούς την εικόνα της παρέμβασης.

Ποιος είναι και γιατί βρίσκεται μονίμως στο κάδρο

Ο Κυρανάκης είναι Υπουργός αναπληρωτής Μεταφορών (χαρτοφυλάκιο με υψηλή καθημερινή τριβή και κρίσεις) και βουλευτής Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Η “συνταγή” που ακολουθεί: Άμεση δημόσια τοποθέτηση, επίκληση πορισμάτων/στοιχείων, υπόσχεση αναβάθμισης παλιών υποδομών, και σύγκρουση όταν χρειάζεται. Μεθοδολογία που με την απλή λογική, αποδίδει και επικοινωνιακά, ειδικά όταν υπάρχει θόρυβος και ανάγκη για καθαρό μήνυμα. Πολύ περισσότερο όταν στις Μεταφορές το κριτήριο είναι τελικά πρακτικό: αν οι βλάβες μειώνονται, αν οι υποδομές αντέχουν, αν οι απεργίες εκτονώνονται χωρίς να παραλύει η πόλη.

Και εκεί, το “παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου” δεν είναι σλόγκαν. Είναι σημαντική και επιβεβλημένη απόφαση, όπως το κάνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης