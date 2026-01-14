Δικαίως εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα το απίστευτο μπλακάουτ στον εναέριο_ χώρο της Ελλάδας την Κυριακή 4, Ιανουαρίου.

Το πόρισμα που έβγαλε η ορισθείσα επιτροπή ήταν κάτι παραπάνω από κόλαφος. Μηχανήματα αντίκες, μηχανήματα χωρίς ανταλλακτικά. Με αυτά δούλευαν χρόνια οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επισημαίνοντας συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια ότι θα βρεθούμε μπροστά στα Τέμπη του αέρα, εάν δε γίνει εκσυγχρονισμός των συστημάτων επικοινωνίας τους με τα αεροπλάνα. Το αρμόδιο υπουργείο στην κοσμάρα του. Και έπρεπε να γίνει ο πανικός εκείνη την Κυριακή για να αποφασίσουν τώρα να ξεκινήσει το διαγωνισμό που θα εκσυγχρονίσει τους Πύργους Ελέγχου, αλλά μετά από δύο χρόνια.

Advertisement

Advertisement

Το πρωί (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου) ανέβασα ένα σχετικό βίντεο – story στο Instagram. Με τις επικριτικές μου απόψεις, που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο αυστηρές. Και μέσα σε όλα αναρωτιόμουν και για παραιτήσεις. Και ως διά μαγείας 4 ώρες αργότερα ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Δήμας, χωρίς να ζητήσει μία συγνώμη ο ίδιος, ζήτησε την παραίτηση του Διοικητή ΥΠΑ η οποία έγινε δεκτή. Λες και τα χρήματα και ο διαγωνισμός ήταν αρμοδιότητα του Διοικητή και όχι του υπουργείου και της κυβέρνησης γενικότερα.

Στα Τέμπη ο Πρωθυπουργός δεν είχε και πολλά να πει με τον τότε υπουργό Κώστα Καραμανλή και η παραίτηση του Σερραίου πολιτικού έγινε πράξη. Για το FIR προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν είχε να πει τίποτα με τον υπουργό Χρήστο Δήμα. Οπότε θέμα παραίτησης του Κορίνθιου πολιτικού, δεν τίθεται, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Εκτός κι αν αναμένονται εξελίξεις στον ανασχηματισμό.