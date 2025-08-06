Ένα ακόμη σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο απασχόλησε τις αρχές, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τα ξημερώματα της Τετάρτης, 6 Αυγούστου, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για έναν άνδρα ο οποίος άσκησε βία τόσο στην σύζυγο του όσο και στο ίδιο του το παιδί, σε περιοχή της Ελούντας.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος Ελληνικής καταγωγής άνδρας, έπιασε την γυναίκα του απ’ τον λαιμό μετά από καυγά και την χτύπησε ενώ παράλληλα χτύπησε το 15χρονο παιδί τους στο πρόσωπο.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στην σύλληψη του δράστη, με το ΕΚΑΒ να ειδοποιείται επίσης και να μεταφέρει την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, μετά τα χτυπήματα.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

