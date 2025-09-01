Ανθρώπινη αλυσίδα στήθηκε για δύο χελώνες καρέτα καρέτα στην παραλία Κουνουπελίου στα Λεχαινά, μέχρι να κληθούν οι ειδικοί του συλλόγου «ΑΡΧΕΛΩΝ» για να χειριστούν με προσοχή την κατάσταση.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, λουόμενος εντόπισε τις χελώνες παγιδευμένες σε δίχτυα ψαράδων και κάλεσε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο με τη σειρά του κάλεσε την Πυροσβεστική για να συνδράμει στη διάσωση.

Με την καθοδήγηση ειδικών από τον σύλλογο «ΑΡΧΕΛΩΝ», οι πυροσβέστες, αν και πρωτάρηδες στη φροντίδα θαλάσσιων χελωνών, τα κατάφεραν να ξεμπλέξουν τις χελώνεις και να τις επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.