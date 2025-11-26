Σε «κόκκινο συναγερμό» τίθενται Αττική, Πάτμος και Λέρος λόγω της οξείας Λειψυδρίας, όπως ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Κατ’ αρχάς, η κήρυξη «έκτακτης ανάγκης» για Πάτμο και Λέρο προβλέπεται να γίνει άμεσα, με την Αττική να ακολουθεί εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση βασίστηκε σε πρόσφατα μετρημένα υδρολογικά δεδομένα που δείχνουν ότι τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει — ιδιαίτερα στον μεγαλύτερο ταμιευτήρα της Αττικής, Μόρνος, ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η κατάσταση δεν οδηγεί άμεσα σε περιοριστικά μέτρα για την κατανάλωση των πολιτών· ωστόσο, ανοίγει ο δρόμος για επιτάχυνση των υποδομών ύδρευσης: χρηματοδότηση έργων, γρήγορες διαδικασίες για μελέτες και κατασκευές, επέκταση των δικτύων ύδρευσης σε περιοχές που κινδυνεύουν, και ενίσχυση των διαχειριστικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, για τα νησιά Πάτμο και Λέρο εξετάζεται άμεσα η δυνατότητα εμπλοκής μεγάλων διαχειριστικών φορέων — όπως η ΕΥΔΑΠ — ενώ για την Αττική προβλέπονται παρεμβάσεις ακόμη και σε παραπόταμους και εναλλακτικές πηγές ύδρευσης.

Διαψεύδει το ΥΠΕΝ για Αττική

Δεν έχει υπάρξει απόφαση της ΡΑΑΕΥ ( Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) που να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας την Αττική, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης. Όπως διευκρίνισε όταν και αν υπάρξει τέτοια απόφαση θα σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθούν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων αλλά δεν έχει καμία συνέπεια για τους πολίτες, ούτε τίθεται θέμα περιορισμού της κατανάλωσης ή αύξησης της τιμής του νερού.

Ο κύριος Βαρελίδης ωστόσο επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στα νησιά της Πάτμου και της Λέρου. Όπως εξήγησε αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δίνεται η δυνατότητα στους δήμους των δύο νησιών να αποδεσμεύσουν άμεσα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να προχωρήσουν σε έργα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων μέσω αφαλατώσεως και άλλων αναγκαίων δράσεων και έργων.

Τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης,

fast track διαδικασίες,

ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες,



– και επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.

Τα μέτρα αφορούν τόσο τα δύο νησιά όσο και με διαδοχικό βηματισμό την Αττική. Οι αυριανές ανακοινώσεις αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων.

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα στον Μόρνο

Τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και εφόσον η χειμερινή περίοδος δεν βοηθήσει ώστε να ενισχυθούν οι ταμιευτήρες, τότε το νερό επαρκεί για έναν χρόνο.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

