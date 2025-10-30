Μειωμένα σε ανησυχητικό βαθμό εμφανίζονται τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου, τον βασικό ταμιευτήρα που τροφοδοτεί με νερό την Αττική.

Λόγω λειψυδρίας, η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει δραματικά, φανερώνοντας τμήματα του βυθισμένου χωριού που είχε καλυφθεί όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη.

Τα αποθέματα νερού στον Μόρνο εμφανίζονται μειωμένα κατά 44% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων ετών, ενώ η συνολική ποσότητα νερού στους ταμιευτήρες της χώρας έχει πέσει στα 377 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από 596 εκατομμύρια πέρυσι την ίδια εποχή, συνολικά στη χώρα.

🏞 Lake Mornos is a reservoir in 🇬🇷 Greece, serving as a primary water source for Athens.



The lake has lost nearly half of its water volume over the past four years due to prolonged drought & reduced rainfall.#CopernicusEU Sentinel-2 images, were captured Jan 2022 & Oct 2025. pic.twitter.com/P3qhpO4J2t October 20, 2025

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, και την ΕΡΤ «η μείωση οφείλεται κυρίως σε παρατεταμένη ξηρασία και έλλειψη χιονοπτώσεων τα δύο τελευταία χρόνια».

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «οι μετρήσεις από τους δύο σταθμούς του Αστεροσκοπείου στη λεκάνη του Μόρνου δείχνουν τη χαμηλότερη επίδοση βροχοπτώσεων της τελευταίας δεκαετίας», ενώ η επιφάνεια της λίμνης έχει περιοριστεί από 14-15 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μόλις 8.

Ακόμη προειδοποιεί ότι «αν δεν υπάρξουν επαρκείς βροχές και χιονοπτώσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, την άνοιξη θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας νερού».

Τονίζει επίσης ότι η έλλειψη χιονοκάλυψης είναι ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς «τα χιόνια τροφοδοτούν πιο σταθερά και αποδοτικά τους ταμιευτήρες από ό,τι οι έντονες βροχές».

Παράλληλα, κάνει λόγο για ανάγκη τεχνικών έργων και καμπανιών εξοικονόμησης νερού, επισημαίνοντας ότι «το νερό είναι αγαθό που δεν θα είναι πάντα δεδομένο».

Η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ ειδικοί τονίζουν πως, εφόσον συνεχιστεί η ανομβρία, η χώρα μπορεί να βρεθεί μπροστά σε νέο κύκλο περιορισμών στην κατανάλωση νερού, όπως είχε συμβεί το 1993.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

