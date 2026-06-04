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Η λειψυδρία στα ελληνικά νησιά δεν είναι πλέον ένα σενάριο για το μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει δήμους, κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες, λίγο πριν από την κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Η κήρυξη νησιωτικών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δείχνει ότι το νερό μετατρέπεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της νέας εποχής για το Αιγαίο και το Ιόνιο.

Η Κάρπαθος είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη λίστα των νησιωτικών περιοχών που τέθηκαν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Η απόφαση αφορά διάστημα τριών μηνών και ελήφθη με στόχο να επιταχυνθούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, σε μια περίοδο που οι ανάγκες αυξάνονται απότομα λόγω καλοκαιριού και τουριστικής κίνησης.

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Δεν είναι, όμως, η μόνη περίπτωση. Αστυπάλαια, Σύμη, Πάτμος, Λέρος, Μεγανήσι και περιοχές της Κέρκυρας έχουν επίσης βρεθεί στο ίδιο καθεστώς, καθώς η μείωση των υδατικών αποθεμάτων, η παρατεταμένη ανομβρία και οι αυξημένες ανάγκες των νησιών δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα: η «έκτακτη ανάγκη» δεν είναι πια ένα ακραίο διοικητικό μέτρο, αλλά συχνά το εργαλείο που επιτρέπει στους δήμους να κινηθούν πιο γρήγορα. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να επισπευσθούν έργα αφαλάτωσης, παρεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης, μισθώσεις μονάδων και τεχνικές λύσεις που, σε κανονικές συνθήκες, θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο.

Στην Αστυπάλαια, το πρόβλημα είναι χαρακτηριστικό. Η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα στον ταμιευτήρα του Λιβαδιού, από τον οποίο υδρεύονται βασικοί οικισμοί του νησιού. Η πτώση της στάθμης δεν επηρεάζει μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα του νερού, καθώς όσο μειώνεται ο διαθέσιμος όγκος τόσο δυσκολότερη γίνεται η αξιοποίησή του.

Η Πάτμος και η Λέρος αντιμετωπίζουν αντίστοιχες πιέσεις. Στην Πάτμο παρατάθηκε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενώ στη Λέρο αποφασίστηκε επίσης τρίμηνη παράταση, ένδειξη ότι η κρίση δεν είναι στιγμιαία ούτε περιορίζεται σε μία δύσκολη σεζόν. Αντίθετα, φαίνεται να αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η Σύμη και το Μεγανήσι βρίσκονται επίσης στον χάρτη των περιοχών που έχουν δοκιμαστεί από τη λειψυδρία. Σε μικρά νησιά, όπου οι φυσικοί υδατικοί πόροι είναι περιορισμένοι και η εξάρτηση από υποδομές όπως οι αφαλατώσεις είναι μεγάλη, ακόμη και μια περίοδος μειωμένων βροχοπτώσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες.

Στην Κέρκυρα, το πρόβλημα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς αφορά περιοχές ενός μεγαλύτερου νησιού με πιο σύνθετο δίκτυο και αυξημένες ανάγκες. Ωστόσο, το μήνυμα είναι κοινό: ακόμη και νησιά που δεν θεωρούνταν παραδοσιακά τόσο ευάλωτα όσο οι άνυδρες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με πιέσεις στην υδροδότηση.

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Πέρα από τις περιοχές που έχουν μπει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, η λειψυδρία απασχολεί εδώ και καιρό και άλλα νησιά. Στη Νάξο, τη Μύκονο, την Κύθνο και τη Σέριφο έχουν καταγραφεί σοβαρές πιέσεις στα φράγματα και στα διαθέσιμα αποθέματα, δείχνοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε λίγα απομονωμένα σημεία του χάρτη. Η νησιωτική Ελλάδα συνολικά βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση.

Η εξίσωση αυτή έχει δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η κλιματική κρίση, με τις παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας να γίνονται όλο και συχνότερες. Ο δεύτερος είναι η ζήτηση. Τα νησιά δεν καλούνται πια να καλύψουν μόνο τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων τους, αλλά και ενός πολλαπλάσιου πληθυσμού τους θερινούς μήνες, όταν ο τουρισμός κορυφώνεται.

Έτσι, ακόμη και όταν υπάρχουν βροχοπτώσεις που βελτιώνουν προσωρινά την εικόνα, το πρόβλημα δεν λύνεται. Οι ανάγκες αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον με τον οποίο μπορούν να ωριμάσουν και να ολοκληρωθούν νέα έργα. Οι αφαλατώσεις, οι δεξαμενές, τα δίκτυα και τα έργα αποθήκευσης νερού χρειάζονται σχεδιασμό, χρηματοδότηση και χρόνο. Το καλοκαίρι, όμως, δεν περιμένει.

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Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πώς θα περάσει η φετινή σεζόν. Είναι πώς θα σχεδιαστεί η επόμενη δεκαετία. Γιατί η λειψυδρία στα νησιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο με λύσεις της τελευταίας στιγμής. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές, καλύτερη διαχείριση, περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα και ένας πιο ρεαλιστικός σχεδιασμός για τη σχέση τουρισμού, ανάπτυξης και φυσικών πόρων.

Το νερό, που για δεκαετίες θεωρούνταν αυτονόητο, γίνεται πλέον το πιο ευαίσθητο όριο της νησιωτικής ανάπτυξης. Και τα νησιά που σήμερα κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέλνουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα: χωρίς έγκαιρες παρεμβάσεις, η λειψυδρία δεν θα είναι μια έκτακτη συνθήκη, αλλά η νέα κανονικότητα.

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