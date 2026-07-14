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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσεται ο Πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καθώς και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο νησί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης.

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Η κήρυξη του Πόρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιορισμένων αποθεμάτων νερού κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης και της αυξημένης κατανάλωσης. Ακόμα, επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων και την επίσπευση έργων ή ενεργειών που κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.