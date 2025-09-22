«Δεν μας ανησυχεί αλλά από επιστημονική άποψη είμαστε προβληματισμένοι», δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σχετικά με τον σεισμό 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος τα ξημερώματα.

Όπως εξήγησε στο ΕΡΤNews «η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις αρχές του 2024, περιλαμβάνει ως τώρα πάνω από 1.000 σεισμούς εκ των οποίων οι εννιά είναι μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ. Ο σημερινός είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν πριν από τρεις μήνες μεγέθους 5,2 Ρίχτερ».

Advertisement

Advertisement

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έκανε λόγο για «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» και τόνισε ότι αναμένουμε την εξέλιξη του.

«Φαίνεται ότι το ρήγμα που δίνει αυτούς τους σεισμούς έχει ακόμα ενέργεια μέσα του, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε επίπεδο που να είναι πάνω από 5,2 Ρίχτερ», προσέθεσε.

Εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα «δεν είχε δώσει σεισμούς πριν το 2024. Είναι ένα ρήγμα που το επιβεβαιώνουμε τώρα με βάση τα ενόργανα δεδομένα. Δεν είναι ένα ρήγμα, το οποίο εμφανίζεται στην επιφάνεια, είναι στον υποθαλάσσιο χώρο, μπαίνει και λίγο στον χερσαίο χώρο, αλλά είναι σε ένα ικανό βάθος και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε ουσιαστικά ποιες είναι οι διαστάσεις».

«Θεωρώ ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με μικρά μεγέθη, αλλά δεν θα φτάσουμε σε σεισμούς πάνω από 5 βαθμούς ώστε να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Αναμένουμε τη δραστηριότητα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά», κατέληξε.

Σε εξέλιξη το φαινόμενο – Παρακολουθείται στενά από τους σεισμολόγους

«Ο σεισμός είναι από τους μεγαλύτερους που καταγράφονται τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε στενά για τις επόμενες 48 ώρες, ενώ έχουν σημειωθεί κάποιες μετασεισμικές δονήσεις. Τις αναλύουμε και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί», δήλωσε από την πλευρά της, η σεισμολόγος του Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ Αρετή Πάνου.

«Σεισμοί στην Ελλάδα γίνονται καθημερινά, το θέμα είναι να χτίζουμε γερές κατασκευές», επισήμανε.