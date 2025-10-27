Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μετά την ανάσυρση τεσσάρων νεκρών και την διάσωση επτά μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς στην Λέσβο. Το ναυάγιο σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε στις 2.30 τα ξημερωματα.

Οι έρευνες από πλωτά σκάφη και ελικόπτερο Σούπερ Πούμα του Λιμενικου, διεξάγονται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χαραμίδας και Αγίου Ερμογένη. Από ξηράς στην παραλία Κατσίνια Γέρας.

Οι διασωθέντες είναι Σουδανοί ενώ φαίνεται να υπάρει δυσκολία συνενόησης καθώς δεν μιλούν αγγλικά και έτσι οι αρχές δεν έχουν εικόνα για το πόσα άτομα επέβαιναν στο σκάφος.

Επίσης, οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ.