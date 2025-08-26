Στις δικαστικές φυλακές Χίου οδηγείται ο 57χρονος που κατηγορείται για συνολικά επτά εμπρησμούς στη Μυτιλήνη, έπειτα από την απόφαση προφυλάκισής του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Η προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε χθες, μετά την απολογία του κατηγορουμένου στα δικαστήρια της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 57χρονος είχε ομολογήσει τις τέσσερις από τις επτά φωτιές, οι οποίες εκδηλώθηκαν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Φίλιας, Ανεμότιας και Σκαλοχωρίου. Η σύλληψή του, έγινε ύστερα από μελέτη βιντεοληπτικού υλικού από την αστυνομία και την πυροσβεστική, οπότε και παραδέχθηκε τους εμπρησμούς υποστηρίζοντας ότι ενήργησε για λόγους εκδίκησης.

Όπως μάλιστα φέρεται να κατέθεσε, η τελευταία πυρκαγιά που έβαλε και είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή φορτηγού με ζωοτροφές, έγινε για να μπερδέψει τις αρχές και να δυσχεράνει τον εντοπισμό του.

Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, καθώς έχει διαγνωστεί με κατάθλιψη από το 2021, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, πρόκειται να ζητηθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Πηγή: dikastiko.gr