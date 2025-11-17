Στην άμεση αναστολή λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, μετά τον αιφνίδιο έλεγχο και την έκθεση αξιολόγησης των Κοινωνικών Συμβούλων της αρμόδιας Υπηρεσίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και εξαιρετικά κακές συνθήκες Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια, ο έλεγχος διεξήχθη στις 13 Νοεμβρίου και «αποκάλυψε μια δομή σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης, με σοβαρές παραβάσεις που δεν άφηναν κανένα περιθώριο συνέχισης της λειτουργίας της». Ειδικότερα, οι ελεγκτές της Περιφέρειας εντόπισαν εκτεταμένες φθορές και εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής σε ολόκληρη τη δομή, έντονη δυσοσμία και ρυπαρά κλινοσκεπάσματα, ακάθαρτες τουαλέτες και ελλιπή καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, καταγράφηκε απόλυτη δυσλειτουργία στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με τους ωφελούμενους να παραμένουν αβοήθητοι για ώρες μετά την πρωινή έγερση, χωρίς να έχει ξεκινήσει η ατομική τους υγιεινή και η διανομή φαρμακευτικής αγωγής ή και πρωινού, λόγω έλλειψης προσωπικού. Το προσωπικό που βρισκόταν στη μονάδα κατά τη διάρκεια του ελέγχου δήλωσε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς ενημέρωση για δεδουλευμένα και χωρίς τη βεβαιότητα ότι οι υπόλοιπες βάρδιες θα προσέλθουν. Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν σοβαρές παραλείψεις στην επιστημονική εποπτεία, με ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων, παραιτήσεις βασικού νοσηλευτικού προσωπικού και αδυναμία εξακρίβωσης της παρουσίας της Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων. Μάλιστα, σε σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις, η κατάσταση παρουσίαζε σαφή επιδείνωση, η οποία έθετε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μόλις ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Αθηνά Κωνσταντέλλου, για άμεση έκδοση απόφασης κλεισίματος της δομής και ανέθεσε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων σε κατάλληλες αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας. «Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους. Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια».

