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Νέες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Γιου Τινγκ που αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Τα ίχνη της Κινέζας μεσίτριας χάθηκαν πριν 2 μήνες, αφού η ίδια τελευταία φορά εθεάθη ζωντανή στην Λούτσα, όπου διαμένει με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το κινητό της 50χρονης μεσίτριας εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, όπου εστιάζουν πλέον οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της εξαφάνισης. Υπενθυμίζεται ότι η Γιου Τινγκ, την μέρα που εξαφανίστηκε είχε φύγει από το σπίτι της στην Λούτσα για να κατέβει στα Εξάρχεια όπου είχε ένα επαγγελματικό ραντεβού, στο οποίο δεν εμφανίστηκε ποτέ.

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Σύμφωνα με το Mega, η συσκευή που ανήκε στην Γιου Τινγκ βρέθηκε από αλλοδαπό στην Αθήνα και στη συνέχεια πωλήθηκε σε τρίτο άτομο. Μάλιστα, είχε γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στο κινητό, πράγμα που θα δυσκολέψει τις έρευνες της αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο σύζυγός της κλήθηκε στις Αρχές και έδωσε συμπληρωματική κατάθεση.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες πριν την εξαφάνισή της, η αγνοούμενη Γιου Τινγκ είχε μια συνάντηση στην περιοχή της Νίκαιας σχετικά με αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για τέσσερις υποθέσεις που αφορούσαν οικονομικές οφειλές ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι είχε προγραμματίσει ραντεβού με διαχειριστή πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας στις 16:00 το απόγευμα, εκείνη δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αυτό κίνησε την περιέργεια και την ανησυχία, με τον σύζυγό της να δηλώνει πως η εξαφάνιση ήταν αιφνίδια και αναπάντεχη.

Μάλιστα, ο σύζυγος της 50χρονης, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα κατά το συμβάν, υποστήριξε ότι η γυναίκα του δεν σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Αυτό φαίνεται και από την κατάσταση στο σπίτι του ζευγαριού στην Αρτέμιδα, όπου βρέθηκαν ανέπαφα όλα τα προσωπικά αντικείμενα της Κινέζας μεταφράστριας, συμπεριλαμβανομένων των ρούχων, των αποσκευών της και της τσάντας που χρησιμοποιούσε για τα έγγραφά της.