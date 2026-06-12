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Ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης των λυκείων σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής σχολικής περιόδου.

Με την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας.

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Παράλληλα, η εκπαιδευτική δραστηριότητα συνεχίζεται για λίγες ακόμη ημέρες στα γυμνάσια της χώρας, καθώς οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η ίδια ημερομηνία σηματοδοτεί και τη λήξη της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων.

Έτσι, η επόμενη εβδομάδα θα αποτελέσει το οριστικό κλείσιμο της φετινής σχολικής χρονιάς για όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για τις θερινές διακοπές.