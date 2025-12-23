Μία 45χρονη γυναίκα στο Ρέθυμνο δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στην ζωή, καθώς πριν από περίπου ενάμιση χρόνο της έγινε λανθασμένη μετάγγιση αίματος, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά κιλά, να μείνει αποστεωμένη και να μην μπορεί να απολαύσει τις γιορτές των Χριστουγέννων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο καιρό μετά την γνωστοποίηση της λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε μια 62χρονη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, η οποία τελικά έχασε την ζωή της, ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα παρόμοιο περιστατικό στο Ρέθυμνο, όταν η 45χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο της πόλης με οξύ κοιλιακό πόνο.

Για την αντιμετώπιση του εν λόγω περιστατικού, οι γιατροί χρειάστηκε να μεταφέρουν την ασθενή στο χειρουργείο. Παρά το γεγονός ότι η επέμβαση, σύμφωνα με τους θεράποντες, κρίθηκε απολύτως επιτυχής, λίγες ώρες αργότερα, η 45χρονη παρουσίασε σηψαιμία και οδηγήθηκε στη ΜΕΘ, με το 80% των ζωτικών λειτουργιών της να έχει απενεργοποιηθεί.

Όπως ενημερώθηκε η οικογένεια, κατά τη διάρκεια της επέμβασης μεταγγίστηκε με αίμα ομάδας Α+, ενώ ήταν 0+. Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, με την υπόθεση να ερευνάται διεξοδικά και τους οικείους της γυναίκας να ζητούν δικαιοσύνη και την απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν εμπλοκή στην λανθασμένη μετάγγιση.

Παρόλα αυτά, μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η 45χρονη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Εμφανίζεται αποστεωμένη, μόλις 35 κιλά, ενώ δεν μπορεί να σηκωθεί μόνη από το κρεβάτι και χρειάζεται την βοήθεια των κοντινών της ανθρώπων.

Η ίδια αναφέρει ότι το μόνο που ήθελε είναι να γίνει καλά και να πάρει μία συγνώμη για όσα της έχουν συμβεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, ο δρόμος για την δικαιοσύνη φαίνεται να είναι μακρύς, απόφαση δεν έχει υπάρξει προς το παρόν και η ίδια δίνει τεράστια «μάχη» για να επανέλθει κοντά στους δικούς της ανθρώπους.