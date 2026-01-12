Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, αποτυπώνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες που έκανε ο οδηγός ενός ΙΧ προκειμένου να απομακρύνει το αυτοκίνητο από το λιμάνι της Τήνου, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν τα 11 μποφόρ και τα κύματα να έχουν βγει στην στεριά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες στο λιμάνι του νησιού, με την θάλασσα, όπως φαίνεται και στο εν λόγω βίντεο να έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα. Τότε, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου αποφάσισε να ρισκάρει για να σώσει το όχημά του, που έμοιαζε να παρασύρεται από τα ορμητικά κύματα.

Advertisement

Advertisement

Ευτυχώς ο οδηγός του ΙΧ κατάφερε έστω και με δυσκολία να απομακρύνει το όχημά του από το σημείο, με την κατάσταση να θεωρείται οριακή, καθώς το νερό φαινόταν να τραβάει το αυτοκίνητο προς την μεριά της θάλασσας. Το βίντεο όπως και να έχει είναι εντυπωσιακό και αναδεικνύει την σφοδρότητα του φαινομένου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.