Συναγερμός έχει σημάνει στη Πυροσβεστική για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στη Μεσσηνία πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, ενώ στο σημείο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με 92 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή παρέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω της φωτιάς, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112, το οποίο κάλεσε τους κατοίκους στα Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.

Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια του χωριού, ωστόσο αργά το απόγευμα της Δευτέρας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν σημαντικά.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη- Επί ποδός όλη τη νύχτα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Χωρίς κάποιο ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι σε περιοχή ανάμεσα στο Βαϊοχώρι και τη Μεγάλη Βόλβη. Περίπου στις 20.30 έληξε ο «συναγερμός» και τόσο οι κάτοικοι του Βαγιοχωρίου, όσο και οι μετανάστες κοντινής δομής επέστρεψαν, στα σπίτια τους και στη δομή αντίστοιχα, καθώς νωρίτερα είχαν λάβει μήνυμα 112 για να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Κάτοικοι του Βαγιοχωρίου έλαβαν τη σύσταση των αρχών να κατευθυνθούν προς Νυμφόπετρα, ενώ λεωφορεία περίμεναν για λίγη ώρα την εξέλιξη της φωτιάς για το αν θα παραλάβουν τους μετανάστες, να τους μεταφέρουν στη Νυμφόπετρα επίσης, για να φιλοξενηθούν εκεί. Ευτυχώς κανένα από τα σενάρια αυτά δεν έγιναν, οι κάτοικοι επέστρεψαν σπίτια τους και οι μετανάστες στη δομή.

Στην περιοχή δεν υπάρχει μεν ενεργό μέτωπο, ωστόσο 26 πυροσβεστικά οχήματα, με 70 πυροσβέστες και τέσσερα πεζοπόρα θα μείνουν όλη τη νύχτα εκεί, για τυχόν αναζωπύρωση, καθώς μετά τα ξημερώματα υπάρχουν πληροφορίες για ενίσχυση των ανέμων.

Νωρίτερα κι ενώ η φωτιά είχε παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα, με επίγεια και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ριπές 5 μποφόρ είχαν προκαλέσει αναζωπύρωση και έθεσαν σε συναγερμό τις αρχές.

Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη έκαναν συνεχείς ρίψεις εκμεταλλευόμενα και το τελευταίο φως της ημέρας και έτσι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά.

Credits: Thestival – Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη

Την ίδια στιγμή, το απόγευμα της Δευτέρας εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα και η Πολιτική Προστασία έστειλε μέσω του 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, αρκετά κοντά σε σπίτια και στο σημείο έσπευσαν 51 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα στην Αρχαία Νεμέα είναι καλύτερη ενώ φαίνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τον αρχαιολογικό χώρο, κάτι που είχε ανησυχήσει στην αρχή τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα με τα υπόλοιπα μέτωπα, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Αργολίδα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Σκοτεινής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Στην Αιτωλοακαρνανία, πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τρελάγκαθα, κοντά στο Μεσολόγγι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο σημείο ζητήθηκαν και εναέρια μέσα, όπου επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 19:00, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή τους προς το Μεσολόγγι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice August 11, 2025

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο, από τις 18.00 χτες μέχρι τις 18.00 σήμερα, Δευτέρα 11-8-2025, εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράκληση προς όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

