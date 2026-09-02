Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον Mad Clip, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα στη Βουλιαγμένη βρέθηκαν φίλοι, θαυμαστές και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί του, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ανάμεσά τους ήταν και η Ζόζεφιν, η οποία επισκέφθηκε το σημείο το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συγκέντρωση με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Advertisement

Advertisement

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια κατέγραψε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη Βουλιαγμένη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η “Φήμη” σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις».

Με την αναφορά της στη «Φήμη», η Ζόζεφιν παρέπεμψε στο τραγούδι «Fimi», το οποίο είχε κυκλοφορήσει μαζί με τον Mad Clip το 2021.

Ο Mad Clip έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου 2021, σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη. Ο τράπερ οδηγούσε μια Porsche, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Πέντε χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, άνθρωποι που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του ή τον ακολούθησαν ως θαυμαστές εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του.