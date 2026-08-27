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Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν μέχρι στιγμής 232 κρούσματα και 19 θανάτους, με την Αττική να αποτελεί το επίκεντρο της φετινής έξαρσης.

Οι αρχές εντείνουν τους ψεκασμούς σε εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί συστήνουν τη συστηματική λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τους πολίτες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, καθώς ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

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Η μάχη με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν τελειώνει μαζί με τον Αύγουστο. Η φετινή περίοδος είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κυκλοφορία του ιού θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, εκτίμησε ότι η επικίνδυνη περίοδος αναμένεται λογικά να ολοκληρωθεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου, εικόνα που συμβαδίζει με την πορεία των επιδημιολογικών καμπυλών και τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

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Ο καθηγητής έχει επισημάνει ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση ή ενδεχομένως την έχουμε ήδη περάσει, ενώ ο κύκλος της κυκλοφορίας του ιού συνήθως ολοκληρώνεται έως τα μέσα ή τα τέλη Σεπτεμβρίου.

232 κρούσματα – 19 νεκροί

Τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, σε ασθενείς ηλικίας 66 έως 92 ετών. Συνολικά 73 ασθενείς νοσηλεύονται, ενώ 26 βρίσκονται σε ΜΕΘ. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν 75 νέα κρούσματα και έξι νέοι θάνατοι.

Ο ίδιος ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί ότι φέτος καταγράφεται «πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία» του ιού σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και ζητά συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια. (eody.gov.gr)

Εντείνονται οι ψεκασμοί στην Αττική

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Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής έξαρσης και οι ψεκασμοί συνεχίζονται σε πολλές περιοχές. Κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και των δήμων επιχειρούν ιδιαίτερα σε σημεία με λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Στις περιοχές υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δήμοι της Αττικής, καθώς και η Αμφίπολη Σερρών και η Θάσος.

Σίτες, κουνουπιέρες, αντικουνουπικά – Και η «ασπίδα» του ανεμιστήρα

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Οι ειδικοί επιμένουν ότι η ατομική προστασία παραμένει καθοριστική: σίτες σε πόρτες και παράθυρα, κουνουπιέρες – ιδιαίτερα για βρέφη –, εγκεκριμένα αντικουνουπικά σώματος και χώρου, μακριά ρούχα τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών και απομάκρυνση κάθε στάσιμου νερού από γλάστρες, αυλές και μπαλκόνια.

Και υπάρχει ένα εξαιρετικά απλό μέτρο: ο ανεμιστήρας. Το ισχυρό ρεύμα αέρα δυσκολεύει τα κουνούπια να πετάξουν και να πλησιάσουν τον άνθρωπο, λειτουργώντας ουσιαστικά ως πρόσθετη «ασπίδα» προστασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους και ανθρώπους με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Περίπου το 80% όσων μολύνονται δεν εμφανίζει συμπτώματα, αλλά σε λιγότερο από 1% μπορεί να υπάρξει σοβαρή προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

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Το μήνυμα, συνεπώς, είναι σαφές: η κορύφωση μπορεί να βρίσκεται τώρα, αλλά ο συναγερμός δεν λήγει με τον Αύγουστο. Προσοχή και προστασία τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.