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Η Ιταλία κατέχει την πρωτιά στην κατά κεφαλήν κατανάλωση, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη στη σχετική λίστα της International Pasta Organisation.

Τα ζυμαρικά παρασκευάζονται από ποικίλες πρώτες ύλες και προσφέρουν ενέργεια μέσω των υδατανθράκων, με τη διατροφική τους αξία να εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής και τα συνοδευτικά συστατικά τους.

Η διαχρονική τους επιτυχία οφείλεται στην προσιτή τιμή, την ευκολία παρασκευής και την προσαρμοστικότητά τους σε διαφορετικές κουζίνες παγκοσμίως.

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Ελάχιστα φαγητά ενώνουν τόσες διαφορετικές κουζίνες όσο τα ζυμαρικά. Από το ελληνικό παστίτσιο και τη μακαρονάδα με κιμά μέχρι την ιταλική καρμπονάρα και τα ασιατικά νουντλς, η ιδέα μιας ζύμης από αλεύρι και νερό έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών γιορτάζεται στις 25 Οκτωβρίου και καθιερώθηκε το 1998, με αφορμή το πρώτο διεθνές συνέδριο ζυμαρικών του 1995.

Ποιος ανακάλυψε πρώτος τα μακαρόνια;

Δεν υπάρχει ένας βέβαιος εφευρέτης. Η Κίνα διαθέτει πανάρχαιη παράδοση σε ζυμαρικά τύπου νουντλς, ενώ αντίστοιχες παρασκευές εμφανίστηκαν ανεξάρτητα στη Μεσόγειο. Στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο υπήρχαν φύλλα ζύμης, ενώ οι αραβικές παραδόσεις συνέβαλαν στην εξάπλωση αποξηραμένων ζυμαρικών στη Μεσόγειο και τη Σικελία. Η δημοφιλής ιστορία ότι ο Μάρκο Πόλο έφερε τα μακαρόνια από την Κίνα στην Ιταλία δεν τεκμηριώνεται ιστορικά: ζυμαρικά υπήρχαν στην Ιταλία πριν από την επιστροφή του.

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Ποιοι τρώνε τα περισσότερα – Η θέση της Ελλάδας

Η Ιταλία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση. Στον πίνακα της International Pasta Organisation για το 2025 εμφανίζεται με 23,3 κιλά ανά κάτοικο, ακολουθούμενη από την Τυνησία (17), τη Βενεζουέλα (13,4), την Ελλάδα (12,2) και τη Γερμανία (10,1). Τα 12,2 κιλά ανά κάτοικο αντιστοιχούν, με έναν ενδεικτικό πληθυσμό 10,4 εκατομμυρίων, σε περίπου 127.000 τόνους ετησίως στην Ελλάδα. Πρόκειται για αριθμητική εκτίμηση, όχι για ξεχωριστή επίσημη μέτρηση συνολικών πωλήσεων.

Η International Pasta Organisation αναφέρει παγκόσμια παραγωγή 17,6 εκατομμυρίων τόνων για το 2025. Σε παρουσίαση της 21ης Οκτωβρίου 2026 αναφέρθηκε επίσης εκτίμηση 17,3 εκατομμυρίων τόνων, ένδειξη ότι οι δημοσιευμένες σειρές διαφέρουν ως προς την πηγή και τη μεθοδολογία. Δεν υπάρχει εδώ αντίστοιχα τεκμηριωμένο, ενιαίο μέγεθος παγκόσμιας κατανάλωσης, επομένως δεν πρέπει να παρουσιαστεί η παραγωγή ως ακριβής κατανάλωση.

Από τι φτιάχνονται και πόσα είδη υπάρχουν;

Τα κλασικά ξηρά ζυμαρικά παρασκευάζονται κυρίως από σιμιγδάλι σκληρού σίτου και νερό. Στα φρέσκα ζυμαρικά χρησιμοποιούνται συχνά αλεύρι και αυγά. Υπάρχουν επίσης ζυμαρικά ολικής άλεσης, από ρύζι, καλαμπόκι, φαγόπυρο ή όσπρια, καθώς και γεμιστά. Τα ιταλικά σχήματα ξεπερνούν τα 300, ενώ ο αριθμός ανεβαίνει σημαντικά όταν συνυπολογίζονται περιφερειακές παραλλαγές και ονομασίες. Σπαγγέτι, πένες, φουσίλι, ταλιατέλες, ριγκατόνι, λαζάνια, ραβιόλια και τορτελίνια είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Διατροφική αξία, θερμίδες και το ερώτημα αν παχαίνουν

Τα ζυμαρικά προσφέρουν κυρίως υδατάνθρακες, δηλαδή ενέργεια, καθώς και κάποια πρωτεΐνη. Τα ολικής άλεσης περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες. Ενδεικτικά, 100 γραμμάρια ξηρών απλών ζυμαρικών αποδίδουν περίπου 350–370 θερμίδες, ενώ 100 γραμμάρια βρασμένων χωρίς σάλτσα περίπου 130–160: η διαφορά οφείλεται στο νερό που απορροφούν. Μια μερίδα 80 γραμμαρίων ξηρών ζυμαρικών δίνει περίπου 280–300 θερμίδες πριν από τη σάλτσα.

Τα μακαρόνια δεν «παχαίνουν» από μόνα τους. Σημασία έχουν η συνολική ενεργειακή πρόσληψη, η μερίδα και τα συνοδευτικά. Μια σάλτσα με ντομάτα, λαχανικά και λίγο ελαιόλαδο διαφέρει αισθητά από μεγάλες ποσότητες κρέμας γάλακτος, βουτύρου, τυριών ή αλλαντικών. Ο συνδυασμός με λαχανικά, όσπρια, ψάρι ή άπαχη πρωτεΐνη μπορεί να δημιουργήσει ισορροπημένο γεύμα. Τα ζυμαρικά σίτου περιέχουν γλουτένη και δεν είναι κατάλληλα για άτομα με κοιλιοκάκη, εκτός αν επιλέξουν πιστοποιημένες εναλλακτικές χωρίς γλουτένη.

Οι μακαρονάδες που έγιναν διάσημες

Σπαγγέτι αλ πομοντόρο: ντομάτα, βασιλικός, ελαιόλαδο. Καρμπονάρα: στην παραδοσιακή ρωμαϊκή εκδοχή, αυγό, πεκορίνο, γκουαντσιάλε και πιπέρι, χωρίς κρέμα γάλακτος. Κατσιο ε πέπε: πεκορίνο και μαύρο πιπέρι. Αματριτσιάνα: ντομάτα, γκουαντσιάλε και πεκορίνο. Πέστο αλά Τζενοβέζε: βασιλικός, κουκουνάρι, τυρί και ελαιόλαδο. Μπολονέζ: σάλτσα κρέατος που στην Ιταλία σερβίρεται παραδοσιακά με ταλιατέλες. Λαζάνια: στρώσεις ζυμαρικών με σάλτσα και γέμιση. Στην Ελλάδα ξεχωρίζουν η μακαρονάδα με κιμά, το παστίτσιο, η αστακομακαρονάδα και η παραδοσιακή μακαρονάδα με καμένο βούτυρο και μυζήθρα.

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Ένα καθημερινό τρόφιμο με παγκόσμια ιστορία

Η επιτυχία των ζυμαρικών οφείλεται στην προσιτή τιμή, στη μεγάλη διάρκεια συντήρησης, στη γρήγορη παρασκευή και στην απίστευτη προσαρμοστικότητά τους. Στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης μεσογειακής διατροφής, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζονται ως απαγορευμένο φαγητό: το μέτρο και η ποιότητα της συνολικής συνταγής κάνουν τη διαφορά.

Πηγές

SanSimera.gr – Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: https://www.sansimera.gr/worldays/183

International Pasta Organisation – Annual Report: https://internationalpasta.org/annual-report/

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International Pasta Organisation – World Pasta Day 2024: https://internationalpasta.org/news/world-pasta-day-2024-a-billion-plates-of-pasta-in-10-years-to-feed-the-planet/

ANSA, 21/10/2026: https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2026/10/21/pasta-italia-con-oltre-4-milioni-di-tonnellate-e-prima-per-produzione-nel_54c0bb1f-d5a5-458a-a214-4057a7357aeb.html

Michelin Guide – World Pasta Day: https://guide.michelin.com/en/article/features/world-pasta-day-an-a-z-guide-to-pasta

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