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Σήμερα η Αστυνομία σε έλεγχο που έκανε μετά από καταγγελία σε κλειστό

ξενοδοχείο στον Μυστρά εντόπισε νεκρό άνδρα μέσα σε κατάψυξη.

Οι πληροφορίες του notospress, θέλουν το γιό του νεκρού ηλικιωμένου να διατηρεί την σωρό στην κατάψυξη στο υπόγειο του ξενοδοχείου ενώ εισέπραττε την σύνταξή του (δημοσίου). Οι πληροφορίες είναι πολύ ανατριχιαστικές αν σκεφθεί κανείς ότι ο ηλικιωμένος είχε να δώσει σημεία ζωής 4- 5 χρόνια.

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Μετά από καταγγελία η Αστυνομία ερεύνησε και διαπίστωσε ότι ο Αρκάς στην καταγωγή ηλικιωμένος, δάσκαλος στο επάγγελμα, δεν είχε δηλωθεί πεθαμένος στα δημοτολόγια της Κυνουρίας.

Αυτό υποχρέωσε τους Αστυνομικούς να προβούν σε παρακολούθηση του ξενοδοχείου, στην είσοδο του Μυστρά και σήμερα να καλέσουν τον γιό στο Τμήμα.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο όπου μετά από έρευνα στο υπόγειο βρήκαν σε καταψύκτη την σωρό του πατέρα. Η μητέρα της οικογένειας έχει πεθάνει εδώ και 7 χρόνια.

Να σημειωθεί ότι ψίθυροι ήθελαν τον γιό να κινείται ύποπτα, θέλοντας να δείξει ότι όλα είναι φυσιολογικά και να μην επιτρέπει σε κανένα να εισέρχεται ούτε στην αυλή του ξενοδοχείου.