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Η παρουσιάστρια περιέγραψε τον Δεκαπενταύγουστο ως ημέρα ελπίδας και πίστης, αναφερόμενη στην αφοσίωση των χιλιάδων προσκυνητών που καταφθάνουν ετησίως στο νησί.

Η εμπειρία της στην Τήνο της προσέφερε μια νέα οπτική για την παράδοση και τη σημασία της θρησκευτικής εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δυνατότητα να βιώσει τη βαθιά πνευματικότητα του συγκεκριμένου χώρου και να συνδεθεί με τις παραδόσεις των προηγούμενων γενεών.

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Με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο, η Μαρία Μενούνος μοιράστηκε στα social media μια ιδιαίτερη ανάρτηση, αποκαλύπτοντας πως η πρόσφατη επίσκεψή της στην Τήνο της έδωσε μια διαφορετική οπτική για τη συγκεκριμένη ημέρα. Η Μαρία Μενούνος στάθηκε στην πίστη, την ελπίδα και την παράδοση που εδώ και πολλές γενιές συνδέουν τους ανθρώπους με την Παναγία της Τήνου, περιγράφοντας τη δική της ξεχωριστή εμπειρία από το νησί.

Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια ανέφερε στη μακροσκελή ανάρτησή της: «Η σημερινή ημέρα μοιάζει λίγο διαφορετική, αφού πριν από λίγες μόλις εβδομάδες βρέθηκα στην Τήνο. Η 15η Αυγούστου είναι μία από τις πιο ιερές ημέρες του χρόνου στην Ελλάδα: η Κοίμηση της Θεοτόκου, τιμώντας την κοίμηση της Παναγίας και το πέρασμά της από την επίγεια ζωή στην αιώνια ζωή.

Όμως αυτή δεν είναι μια ημέρα που επικεντρώνεται στην απώλεια. Είναι μια γιορτή της ελπίδας, της πίστης και της αιώνιας ζωής.

Και ίσως δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείς να νιώσεις αυτή την αφοσίωση πιο βαθιά από την Τήνο.

Χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν εκεί κάθε χρόνο για να επισκεφθούν τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, όπου βρίσκεται η εικόνα που ανακαλύφθηκε αφού η Αγία Πελαγία οδηγήθηκε σε αυτήν μέσα από οράματα. Κάποιοι μάλιστα κάνουν τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία γονατιστοί, μεταφέροντας μαζί τους τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη και τις ελπίδες τους για ίαση».

«Η σημερινή ημέρα έχει για μένα ένα εντελώς διαφορετικό νόημα»

Στη συνέχεια περιέγραψε τα συναισθήματα που ένιωσε όταν επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας: «Έχοντας μόλις σταθεί μέσα σε αυτή την εκκλησία, έχοντας προσευχηθεί εκεί και έχοντας δει από κοντά αυτή την αφοσίωση, η σημερινή ημέρα έχει για μένα ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.

Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να συνειδητοποιείς ότι για γενιές ολόκληρες οι άνθρωποι έρχονται σε αυτό το ίδιο μέρος κουβαλώντας μαζί τους τις προσευχές, την ευγνωμοσύνη, τον πόνο και την ελπίδα τους.

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Η παρουσία μου εκεί με έκανε να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο την πίστη μου και τις παραδόσεις που έχουν ενώσει τόσους πολλούς από εμάς εδώ και γενιές. Σήμερα νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ζήσω την Τήνο εκείνη την περίοδο και να κατανοήσω το νόημα αυτής της ημέρας με έναν εντελώς καινούργιο τρόπο. Χρόνια Πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες!».



Η ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος από την επίσκεψη στην Τήνο



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