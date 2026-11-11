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Η τραγουδίστρια αρχικά απέδωσε τα συμπτώματα της αδιαθεσίας και της ταχυκαρδίας σε κρίση άγχους, πριν αποφασίσει να επισκεφθεί το νοσοκομείο.

Οι ιατροί εντόπισαν εγκαίρως το πρόβλημα και το αντιμετώπισαν επιτυχώς, επιτρέποντάς της να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η ίδια θα ακολουθεί εφεξής μόνιμη φαρμακευτική αγωγή και υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και της άμεσης ανταπόκρισης στα σημάδια του οργανισμού.

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Τις πρώτες λεπτομέρειες για την πρόσφατη περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της αποκάλυψε η Μαριάντα Πιερίδη, λίγη ώρα μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της νοσηλείας της, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή, η Μαριάντα Πιερίδη αντιμετώπισε λοίμωξη στο έντερο, η οποία προκάλεσε αιμορραγία και σημαντική απώλεια αίματος, με αποτέλεσμα ο αιματοκρίτης της να πέσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

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Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου του 2026, όταν η τραγουδίστρια άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και ταχυκαρδία. Αρχικά, όπως εξομολογήθηκε, θεώρησε ότι τα συμπτώματα οφείλονταν σε κάποια κρίση άγχους. Ωστόσο, αποφάσισε να επισκεφθεί νοσοκομείο και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήτανε κάποια κρίση άγχους, οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τηλεοπτική της συνέντευξη.

Μαριάντα Πιερίδη: «Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη»

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια περιέγραψε τη διαδικασία των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν απαραίτητο προκειμένου να εντοπίσουν το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν. Όπως αποκάλυψε, οι εξετάσεις δεν περιορίστηκαν μόνο σε αιματολογικό έλεγχο, ενώ τελικά εντοπίστηκε το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε εγκαίρως.

«Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος, οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Τελικά υπήρχε ένα θέμα και το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά. Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό, δεν με έριξε και δεν έπαθα κάτι χειρότερο», εξήγησε η Μαριάντα Πιερίδη.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η περιπέτεια αυτή την τρόμαξε, ενώ μέσα από την εμπειρία της θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της φροντίδας της υγείας. Όπως είπε, δεν είχε δώσει την απαραίτητη προσοχή στα σημάδια που της έστελνε ο οργανισμός της.

Παρά την ανησυχία που ένιωσε, η Μαριάντα Πιερίδη εμφανίστηκε ανακουφισμένη, καθώς το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε γρήγορα και η πορεία της υγείας της ήταν θετική. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, μετά την περιπέτεια αυτή θα χρειαστεί να ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή σε μόνιμη βάση.

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«Φοβήθηκα αρκετά. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω για πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε και για τον γιο της, αποκαλύπτοντας πως αντιμετώπισε με ψυχραιμία την περιπέτεια της υγείας της. Μάλιστα, μετά το εξιτήριό της, ανυπομονούσε να τον συναντήσει. «Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησαν να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά», ανέφερε.

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Η πρώτη ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη μέσα από το νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η Μαριάντα Πιερίδη είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τη νοσηλεία της, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν με ορό στο χέρι.

Μέσα από την ανάρτησή της είχε ζητήσει από τους ακολούθους της να κάνουν θετικές σκέψεις, χωρίς αρχικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Λίγο αργότερα, θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την κατάστασή της, δημοσιεύοντας ένα νέο μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, καθώς το πρόβλημα είχε εντοπιστεί εγκαίρως.

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«Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας της και την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Μαριάντα Πιερίδη επέστρεψε κοντά στους δικούς της ανθρώπους, έχοντας μπροστά της την απαραίτητη αγωγή και τη φροντίδα που χρειάζεται για τη διατήρηση της υγείας της.

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