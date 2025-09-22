Νέα στοιχεία για τις ώρες που προηγήθηκαν του θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού, της 28χρονης κόρης του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, στο Λονδίνο έρχονται στη δημοσιότητα.

Όπως προκύθπτει, η άτυχη κοπέλα κάλεσε γιατρό στο σπίτι πριν μεταβεί σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου, όπου ανέφερε όλα τα συμπτώματα και έδειξε το πρησμένο της χέρι στο ιατρικό προσωπικό τους γεγονός που δεν απέτρεψε το θάνατό της.

Συγκεκριμένα τα στοιχεία αναφέρουν ότι «το πρωί της Δευτέρας (09/09/2025) η Μαρίσσα παρατήρησε ένα τσίμπημα εντόμου στο δεξί της χέρι, που προκάλεσε έντονη κοκκινίλα, ενώ υπήρχαν δύο λευκές κηλίδες σαν τσίμπημα, με έντονη φαγούρα, πόνο, αίσθημα καύσου και αδυναμία.

Ανέβασε υψηλό πυρετό έως και 39, είχε ρίγη και μειωμένη όρεξη τις τελευταίες δύο μέρες, ενώ ένιωθε δυσφορία και πόνο στον λαιμό. Αναφέρεται ακόμη, ότι πονούσε στην κάτω κοιλιακή χώρα με κάποια δυσφορία κατά την ούρηση που εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το τσίμπημα.

Η άτυχη κοπέλα έφτασε με ασθενοφόρο στα επείγοντα στις 14:30 και στις 15:20, δηλαδή 50 λεπτά αργότερα, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

Πρόκειται για Advanced Clinical Practitioner (ACP), που στο βρετανικό σύστημα υγείας, αντιστοιχεί σε νοσηλευτή, φαρμακοποιό ή φυσιοθεραπευτή με επιπλέον σπουδές.

Οι υγειονομικοί που εξέτασαν τη Μαρίσσα περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως «δύο λευκά σημάδια/φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη (ερεθισμένη) περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή».

Είχε επισκεφθεί την Ελλάδα δύο εβδομάδες πριν

«Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά».

Από τις 14:30 μέχρι τις 16:40 κανένας γιατρός του νοσοκομείου δεν πήγε να την ελέγξει, όπως προκύπτει από τα SMS που έστελνε σε φίλη της μέσα από τα επείγοντα.

Μετά από σχεδόν 4 ώρες στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου, η Μαρίσσα παίρνει εξιτήριο στις 18:20, αφού οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας, με συνέπεια να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

Τα μηνύματα από το νοσοκομείο

Η Μαρίσσα Λαιμού πέρασε αρκετή ώρα στα επείγοντα περιμένοντας κάποιος να την εξετάσει, κάτι που αποδεικνύεται από τα μηνύματα που έστελνε σε φίλη της εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

– 16.17: Είμαι χάλια, πραγματικά πολύ άσχημα. Είμαι σε ορούς τώρα, σε ενδοφλέβιο ορό, ακόμα στο τμήμα επειγόντων του UCLH. Έδωσα δείγμα ούρων.

– 16.18: Θα σε ενημερώσω, ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι.

– 16.20: Μάλλον θα είμαι εδώ για αρκετή ώρα.

– 16.40: Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου στο Λονδίνο μίλησε στο Live News του Mega, επιβεβαιώνοντας πως ήδη έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα.

«Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από το γραφείο του ιατροδικαστή».

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με την οικογένεια πάντως να περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας, 11 ημέρες μετά τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας.

