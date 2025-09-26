Στα χέρια της οικογένειας της Μαρίσσας Λαιμού βρίσκεται η πρώτη εκτίμηση που προέκυψε κατά την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου της.

Σύμφωνα με το το Mega, οι γονείς της άτυχης κοπέλας που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο Λονδίνο, αναμένεται να ενημερωθούν και εγγράφως για τα αποτελέσματα μέσα στις επόμενες ώρες.

Advertisement

Advertisement

Οπως αποφάνθηκε μετά την ολοκλήρωση της νεκροτομής ο Βρετανός ιατροδικαστής, σε σήψη η οποία προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιο έντομο ήταν αυτό που την τσίμπησε, οφείλεται ο θάνατος της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση και από τις βρετανικές αρχές για την πορεία των ερευνών, σχετικά με τις ενέργειες που έκανε ή δεν έκανε το νοσοκομείο. Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας Λαιμού, που μίλησε στην εκπομπή Live News πριν ενημερωθεί για το ιατροδικαστικό πόρισμα, ανέφερε ότι «μας είπαν, ότι μάλλον από το τσίμπημα, από τις δύο τρυπούλες που δημιουργήθηκαν έγινε η μόλυνση, μπήκε στο αίμα και η Μαρίσσα μας μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β’. Θέλουν να κάνουν και άλλες εξετάσεις στο αίμα, για να είναι σίγουροι. Το κρίσιμο είναι να δούμε, αν η αντιβίωση που της έδωσαν, έκαναν για στρεπτόκοκκο Β».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται η εκπομπή Live News, το φάρμακο που της έδωσαν (Co-amoxiclav), είναι η αμοξιλλίνη. Είναι αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση μολύνσεων από βακτηρίδια, όπως είναι η ωτίτιδα, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, η πνευμονία, δερματικές μολύνσεις. Σε πρώτη φάση αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί, είναι αν πράγματι η Μαρίσσα Λαιμού είχε στρεπτόκοκκο Β’. Μόλις εξακριβωθεί αυτό, τότε σε δεύτερο χρόνο θα γίνει η έρευνα για το φάρμακο που της χορηγήθηκε, για τις εξετάσεις που της έγιναν και από ποιον και αν τελικά υπήρξε ιατρική αμέλεια στην περίπτωση της.



«”Τρέχουν” δύο έρευνες για την Μαρίσσα μας. Η πρώτη είναι το ιατροδικαστικό σκέλος, για να μάθουμε από τι “έφυγε” το κορίτσι μας. Το δεύτερο σκέλος αφορά την εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο, με καταθέσεις γιατρών, επανεξέταση ευρημάτων κ.ο.κ. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει δικαστικός λειτουργός, που στο βρετανικό σύστημα ειδικεύεται στην διερεύνηση ιατρικών θεμάτων, όπως ιατρική αμέλεια», αναφέρει το περιβάλλον της 30χρονης.

Ξεκίνησε νέος κύκλος εξειδικευμένων εξετάσεων -Έρευνα για ενέργειες ή πιθανές παραλείψεις του νοσοκομείου



Για το λόγο αυτό και ξεκίνησε νέος κύκλος εξειδικευμένων εξετάσεων, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με τον λόγο που έφυγε η νεαρή γυναίκα ξαφνικά από τη ζωή.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ενέργειες ή πιθανές παραλείψεις του νοσοκομείου που πήγε η Μαρίσσα Λαιμού. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση και από τις βρετανικές αρχές για την πορεία της έρευνας.

Advertisement

Το φάρμακο που έδωσαν οι γιατροί στη Μαρίσσα Λαιμού



Πληροφορίες αναφέρουν ότι το φάρμακο που της έδωσαν ήταν το -co-amoxiclav, είναι η αμοξιλλίνη. Είναι αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση μολύνσεων από βακτηρίδια, όπως είναι η ωτίτιδα, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, η πνευμονία, δερματικές μολύνσεις.

Σε πρώτη φάση αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι αν πράγματι η Μαρίσσα Λαιμού είχε στρεπτόκοκκο Β’. Μόλις εξακριβωθεί, τότε σε δεύτερο χρόνο θα γίνει η έρευνα για το φάρμακο που της χορηγήθηκε, για τις εξετάσεις που της έγιναν και από ποιον και αν τελικά υπήρξε ιατρική αμέλεια στην περίπτωση της.

«”Τρέχουν” δύο έρευνες για την Μαρίσσα μας. Η πρώτη είναι το ιατροδικαστικό σκέλος για να μάθουμε από τι έφυγε το κορίτσι μας. Το δεύτερο σκέλος αφορά την εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο με καταθέσεις γιατρών, επανεξέταση ευρημάτων κ.ο.κ. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει δικαστικός λειτουργός που στο βρετανικό σύστημα ειδικεύεται στην διερεύνηση ιατρικών θεμάτων όπως ιατρική αμέλεια», προσθέτει το περιβάλλον της νεαρής.

Advertisement

«Ζούμε μια αρχαία τραγωδία»



Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από τον θάνατο της Μαρίσσας και οι δύο γονείς της περιμένουν ακόμη μια απάντηση. Περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων στη σορό για να μπορέσουν να κηδέψουν το παιδί τους.

«Οι γονείς της είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με δικηγόρους και γιατρούς προσπαθώντας να βρουν μια άκρη. Η γιαγιά της από την άλλη που την είχε μεγάλη αδυναμία, θυμάται που της έλεγε «γιαγιά θα σε δω τον Οκτώβρη» και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα της. Έχασαν το κοριτσάκι τους, την λατρεία τους μέσα σε μια μέρα. Από ένα τσίμπημα; Δεν μπορούν να το πιστέψουν», συμπλήρωσε το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Advertisement