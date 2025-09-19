Αποκαλύψεις της Daily Mail για τον τραγικό θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού προκαλούν σοκ σε Βρετανία και Ελλάδα.

Η ισχυρή εφοπλιστική οικογένεια Λαιμού κατηγορεί το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ότι άφησε να πεθάνει η 30χρονη, έπειτα από τσίμπημα εντόμου.

Η Μαρίσσα βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, από την οικιακή βοηθό της, στο πολυτελές οικογενειακό σπίτι στο Knightsbridge του Λονδίνου στις 11 Σεπτεμβρίου.

Τραγική ειρωνεία, η νεαρή γυναίκα είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και μια σπάνια αιματολογική ασθένεια τους προηγούμενους μήνες.

Όμως, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό της, παραπονιόταν για έντονη αδιαθεσία και, σύμφωνα με την οικογένειά της, δεν έλαβε την απαραίτητη φροντίδα από δύο γνωστά νοσοκομεία του Λονδίνου.

Η οικογένεια μιλά για καθαρή αμέλεια. «Αν την κρατούσαν έστω για ένα βράδυ, αν της χορηγούσαν σωστά αντιβιοτικά και την παρακολουθούσαν, θα ζούσε. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει», δηλώνει συγγενής της στην Daily Mail.

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, της έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό, ο οποίος είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της Μαρίσα, η Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει, σίγουρα. Αν δεν ήταν τόσο επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα την είχε στείλει με ασθενοφόρο, θα της είχαν πει να πάει με Uber ή να πάει αργότερα. Ήταν επείγον. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε» κατέληξε ο φίλος της οικογένειας που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα.

Στο άρθρο της η Daily Mail φέρνει στο «φως» την χρονολογική σειρά των γεγονότων, όπως και τα δραματικά μηνύματα που αντάλλαξε με φίλη της.

Το χρονικό του θανάτου της

9 Σεπτεμβρίου: Η Μαρίσσα ένιωσε αδιαθεσία με πυρετό, ζάλη και έντονη φαγούρα. Κατέφθασε γιατρός στο σπίτι, διαπιστώνοντας υψηλό πυρετό (39°C), αλλά αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι και να περιμένει να δει την εξέλιξή της.

10 Σεπτεμβρίου: Μεταβαίνει στο Leaders in Oncology Care (Harley Street), όπου της γίνονται αιματολογικές εξετάσεις, λαμβάνει αντιβιοτικά ενδοφλέβια και αντιισταμινικά. Στη συνέχεια οι γιατροί την στέλνουν με ασθενοφόρο στο University College London Hospital, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Στο UCLH: Αντί να την εξετάσει γιατρός, σύμφωνα με την οικογένεια, την ανέλαβαν νοσηλευτές. Έκανε εξετάσεις, της έβαλαν ορό και περίμενε ώρες χωρίς παρακολούθηση. Η Daily Mail αποκαλύπτει τα δραματικά μηνύματα που έστειλε σε φίλη της, όσο περίμενε στο νοσοκομείο: «Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, δεν νιώθω καλά».

6.30 μ.μ.: Παρά τα συνεχιζόμενα συμπτώματα, οι γιατροί αποφασίζουν να τη στείλουν σπίτι με συνταγή αντιβιοτικών.

11 Σεπτεμβρίου: Βρίσκεται νεκρή στο κρεβάτι της. Η οικογένεια αναφέρει ότι η διάγνωση ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» από «ζώο ή έντομο».

Η οικογένεια, βυθισμένη στο πένθος, καταγγέλλει ότι η Μαρίσσα, που «έκανε τα πάντα σωστά», έπεσε θύμα τραγικής αδιαφορίας.

«Αν αυτό συνέβαινε σε ένα απομονωμένο χωριό, ίσως να το καταλάβαινες. Αλλά στο Λονδίνο, στο σωστό νοσοκομείο, ενώ την πήγε ασθενοφόρο; Είναι αδιανόητο», λέει συγγενής.

Παρά το ότι ανήκε σε μία από τις ισχυρότερες οικογένειες της ελληνικής ναυτιλίας, η Μαρίσσα είχε διαλέξει να ακολουθήσει τα δικά της όνειρα. Σπούδασε μουσικό θέατρο στη Νέα Υόρκη και στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, εργάστηκε σε σχολεία και ξενοδοχεία, ενώ το μεγάλο της πάθος ήταν η σκηνή. Είχε πρωταγωνιστήσει και σκηνοθετήσει τον «Ρωμαίο και Ιουλιέτα» τον Φεβρουάριο στο Λονδίνο και ετοίμαζε το έργο «Oliver».

Οι έρευνες του ιατροδικαστή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, με την οικογένεια να ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του NHS.

Με πληροφορίες από Daily Mail

