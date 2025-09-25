Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η οικογένεια της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού για τη στάση των βρετανικών αρχών μετά τον ξαφνικό θάνατό της στο Λονδίνο, για τον οποίο σκοπεύουν να προσφύγουν νομικά. Ήδη έχουν κινηθεί διαδικασίες για μήνυση κατά του University College London Hospital (UCLH), κατηγορώντας το NHS για ιατρική αμέλεια.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τον θάνατο της Μαρίσσας, η εφοπλιστική οικογένεια δηλώνει πως παραμένει στο σκοτάδι ως προς τα ακριβή αίτια, ενώ δεν έχει ακόμη μπορέσει να προχωρήσει στην κηδεία και ταφή της.

Συγγενής της οικογένειας μίλησε στη Daily Mail, δηλώνοντας:

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν απολύτως φρικτό. Ζήσαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις».

«Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Μαρίσα… όλοι την απογοήτευσαν».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, η οικογένεια καταγγέλλει πως η επίσημη διάγνωση ανέφερε «τοξική επίδραση δηλητηρίου» πιθανώς από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου», ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί νεκροψία.

«Παίζουν με τον πόνο μας», είναι η κραυγή αγωνίας των συγγενών, οι οποίοι βλέπουν τη διαδικασία να καθυστερεί αδικαιολόγητα. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η νεκροψία αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας, γεγονός που θα επιτρέψει στην οικογένεια να παραλάβει τη σορό της Μαρίσσας και να προχωρήσει σε κηδεία τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, όπου η 30χρονη θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο.

Ο ίδιος συγγενής σχολίασε:

«Μιλήσαμε με τον Έλληνα ιατροδικαστή και παθολόγο και η διαδικασία διαρκεί δύο ώρες στην Αθήνα. Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν πολύ καλά και αυτό είναι όλο».

Η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους. Όπως λέει ο συγγενής:

«Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε, που να την είδε πραγματικά. Αυτό είπαν στη μητέρα της όταν πήγε στο UCLH την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να μάθει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο παιδί της από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο».

Η οικογένεια καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις στη φροντίδα της Μαρίσσας από το νοσοκομείο:

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της Μαρίσσα, Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς την άφησαν. Η Μαρίσα έχασε την ζωή της για το τίποτα, χωρίς λόγο. Μερικές ώρες, είναι συγκλονιστικό και εξωφρενικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Είμαστε στην Αφρική;»

Το χρονικό θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρίσσα Λαιμού έφτασε με ασθενοφόρο στα επείγοντα στις 14:30 το μεσημέρι. Στις 15:20, δηλαδή 50 λεπτά αργότερα, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

«Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε, όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη, όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στέρεα από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά», έγραψε.

Από τις 14:30 μέχρι τις 16:40 κανένας γιατρός του νοσοκομείου δεν πήγε να την ελέγξει, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα SMS που έστελνε σε φίλη της μέσα από τα Επείγοντα.

16:40: Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη.

«Εκεί, οι νοσοκόμες, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο. Συγγενής λέει στην Daily Mail πως: ‘είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε την Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο», όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ.

Μετά από σχεδόν 4 ώρες στα Επείγοντα, η άτυχη γυναίκα πήρε εξιτήριο στις 18:20, αφού οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας. Αποτέλεσμα ήταν να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

