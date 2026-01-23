Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του το απόγευμα τής Πέμπτης (22/1) ένας 16χρονος με τραύμα στο δεξί πόδι από αιχμηρό αντικείμενο. Οι γιατροί του νοσοκομείο ενημέρωσαν την Αστυνομία και στελέχη της Ασφάλειας από το Μαρούσι πήγαν στην κλινική, για να του πάρουν κατάθεση.

Το θύμα είπε στους αστυνομικούς ότι λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και ενώ ήταν στο Δάσος Συγγρού 3 άτομα, πιθανά αλλοδαποί, τον προσέγγισαν για να τον ληστέψουν και τον χτύπησαν με αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου «πεταλούδα», στο πόδι.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν στοιχεία, για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.