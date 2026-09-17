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Βίντεο ντοκουμέντα από τις κινήσεις της συμμορίας των κακοποιών, που έβαλαν στο στόχαστρό τους Αυτόματο Ταμειακό Μηχάνημα σε σούπερ μάρκετ, στο Μαρτίνο της Φθιώτιδας, παρουσιάζει η HuffPost.

Σε βίντεο από δύο κάμερες ασφαλείας απεικονίζονται οι διαρρήκτες να σπάζουν με βαριοπούλα και άλλα εργαλεία τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος τον Μάρτιο του 2023 και στη συνέχεια να τοποθετούν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στη θυρίδα των χαρτονομισμάτων και να προκαλούν την έκρηξη.

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Οι δράστες είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ενώ φορούσαν γάντια, για να μην αφήσουν πίσω τους βιολογικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα. Ένα από τα μέλη της σπείρας, μάλιστα, ήταν οπλισμένο και, όταν πέρασε από το σημείο πολίτης, του έδειξε το όπλο, για να τον εκφοβίσει.

Οι δράστες άρπαξαν 43.420 ευρώ, αλλά τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δύο άτομα, να τα συλλάβουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.