Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 ο ουρανός θα μας χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα: μια ολική έκλειψη Σελήνης, κατά την οποία το φεγγάρι θα αποκτήσει την χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωση, το λεγόμενο «Ματωμένο Φεγγάρι».

Όταν η Σελήνη θα ανατείλει στον ελληνικό ουρανό, η έκλειψη θα έχει ήδη ξεκινήσει. Στην αρχή θα είναι ορατή η μερική φάση, με ένα κομμάτι της Σελήνης να έχει ήδη βυθιστεί στη σκιά της Γης.

Κατά τη διάρκεια της ολικής φάσης, το φεγγάρι θα σκοτεινιάσει πλήρως και σταδιακά θα βαφτεί με ένα εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας μια εικόνα που μένει αξέχαστη.

Το χρονοδιάγραμμα στην Ελλάδα



Έναρξη ολικής έκλειψης 20:30: Η Σελήνη «μαυρίζει» και αποκτά κόκκινη απόχρωση (ολικότητα)



Μέγιστο 21:11 (21:11:46): Το αποκορύφωμα, δηλαδή το φεγγάρι πιο βαθιά στην σκιά της Γης.



Λήξη ολικής φάσης 21:52: Τέλος της ολικότητας.



Λήξη μερικής φάση 22:56: Συνεχίζεται η παραμονή στο τμήμα της σκιάς μέχρι αυτή την ώρα.



Λήξη παρασκιάς (τελική φάση) 23:55: Η Σελήνη εγκαταλείπει πλήρως την περιοχή της παρασκιάς.



Για να δείτε το «ματωμένο φεγγάρι», αρκεί να βγείτε έξω, να κοιτάξετε τον ουρανό και να απολαύσετε το θέαμα με γυμνό μάτι. Τα κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην επιφάνεια της σελήνης.

Ορατότητα σε όλο τον κόσμο

Περίπου έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουν να δουν, τουλάχιστον σε κάποιο στάδιο, τη δεύτερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια ολική σεληνιακή έκλειψη της χρονιάς.

Θα είναι ορατή στην Ανατολική Αυστραλία , τη Νέα Ζηλανδία , την Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής .

, τη , την και τμήματα της . Στις Αμερικές θα συμπέσει με την ημέρα και δεν θα φανεί, εκτός από τη Χαβάη , ορισμένες περιοχές της Αλάσκας και της Βραζιλίας , όπου θα είναι ορατή μερικώς.

θα συμπέσει με την ημέρα και δεν θα φανεί, εκτός από τη , ορισμένες περιοχές της και της , όπου θα είναι ορατή μερικώς. Στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα, το φεγγάρι θα ανατείλει ενώ η έκλειψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το φαινόμενο είναι απολύτως ασφαλές να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, σε αντίθεση με τις ηλιακές εκλείψεις. Όσοι το παρακολουθήσουν θα δουν τη Σελήνη να αλλάζει χρώματα: από το ασημί του λυκόφωτος μέχρι το βαθύ κόκκινο του «ματωμένου» φεγγαριού.