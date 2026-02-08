Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα εκτός από γκολ, Άρης και ΠΑΟΚ κόλλησαν στο μηδέν για την 20η αγωνιστική της Super League, χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες στο φινάλε. Γιακουμάκης και Φαμπιάνο είδαν τους Παβλένκα και Αθανασιάδη να λένε «όχι», σε μία αναμέτρηση που οι δύο τερματοφύλακες αποδείχθηκαν πρωταγωνιστές για τις ομάδες τους.

Το παιχνίδι:

Η πρώτη στιγμή στο ντέρμπι έγινε στο 11′, όταν ο Ζαφείρης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Άρη, πάτησε περιοχή, αλλά το αδύναμο σουτ που επιχείρησε από καλό σημείο, μπλόκαρε εύκολα ο Αθανασιάδης. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει την άμυνα του Άρη και στο 19′ ο Ζίβκοβιτς έπιασε ένα σουτ μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Άρης πήρε μέτρα στο γήπεδο στα επόμενα λεπτά και στο 35′ λίγο έλειψε να προηγηθεί, όταν ο Ντούντου βρήκε τον Μορόν στην περιοχή του ΠΑΟΚ και εκείνος έπιασε ένα δυνατό διαγώνιο σουτ, με τον Παβλένκα να απομακρύνει δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ βγήκε στην επόμενη φάση στην αντεπίθεση, με τον Ζίβκοβιτς να πασάρει στον Ντεσπόντοφ, ο οποίος βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη, αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε με το πόδι (36′).

Μεγάλες ευκαιρίες για Άρη και ΠΑΟΚ στο φινάλε – Πρωταγωνιστές οι δύο τερματοφύλακες

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δώνης που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι για τον Άρη, απείλησε με ωραίο σουτ από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Παβλένκα (64′). Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσει το προβάδισμα, με τον Ζίβκοβιτς να κλέβει την μπάλα κοντά στο κέντρο του γηπέδου και να φτάνει έξω από την περιοχή του Αθανασιάδη, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Γιακουμάκη να πιάνει το γυριστό από το ύψος του πέναλτι και τον Αθανασιάδει να μπλοκάρει την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Στο επόμενο λεπτό, ήταν η σειρά του Άρη να απειλήσει, με τον Φαμπιάνο να πιάνει την κεφαλιά μετά από κόρνερ και τον Παβλένκα να αποκρούει θεαματικά, στέλνοντας την μπάλα κόρνερ.

Οι συνθέσεις:

Άρης: (Μανόλο Χιμένεθ) Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σουντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράσιτς, Πέρεθ (Γκαρε 72′), Γιένσεν, Ντούντου (Δώνης 59′), Μορόν (Κουαμέ 59′)

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (Μιχαηλίδης 54′), Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (Καμαρά 83′), Ντεσπόντοφ (Τάισον 57′), Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (Γερεμέγεφ 83′)