Την παροχή έκπτωσης 50% στις τιμές των εισιτηρίων προς τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Χανιά και Ρέθυμνο, η Διοίκηση της Εταιρείας «ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε.» αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής και επιδεικνύοντας, όπως επισημαίνει η διοίκηση, αίσθημα ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης.

Η παροχή που αφορά στη σχολική χρονιά 2025-2026 θα δώσει σημαντική οικονομική «ανάσα» στους εκπαιδευτικούς, καθώς θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις τους από τον τόπο διαμονής τους προς τις σχολικές μονάδες που θα ασκούν τα καθήκοντα τους. Η χορηγία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επωφεληθούν της εν λόγω χορηγίας, καλούνται να προσκομίσουν στις γραμματείες των Γραφείων Κίνησης του ΚΤΕΛ σε Χανιά και Ρέθυμνο τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση των εκπτωτικών καρτών μετακίνησης τους.

Τα δικαιολογητικά είναι: «Βεβαίωση του σχολείου (ή των σχολείων) που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Πιστοποιητικό τόπου κατοικίας εκπαιδευτικού (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ κτλ). Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Φωτογραφία. Η έκδοση των εκπτωτικών καρτών ξεκίνησε από χθες Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ενώ οι ημέρες και ώρες έκδοσης τους θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00.