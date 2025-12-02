Εντυπωσιακό βίντεο για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του Πολεμικού Ναυτικού στα μέσα κοινής δικτύωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο των εορτασμών για τη μνήμη του προστάτη των ναυτικών και την επέτειο των ναυμαχιών της Έλλης και της Λήμνου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους.

Οι εορτασμοί περιλαμβάνουν σειρά εκδηλώσεων και δράσεων από σήμερα Τρίτη έως την ερχόμενη Κυριακή (7 Δεκεμβρίου) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και σε κύριες Ναυτικές Υπηρεσίες. Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμά τους.

