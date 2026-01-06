Την απάντησή της έδωσε στην εφημερίδα Πελοπόννησος η διευθύντρια του ΕΚΑΒ Πάτρας, Νατάσα Σολωμού, για το ασθενοφόρο-δωρεά της αείμνηστης Αθηνάς Παπαχρήστου το οποίο βρίσκεται εδώ και περίπου έξι μήνες σε συνεργείο στην Πάτρα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επισκευαστεί.

Η κ. Σολωμού δήλωσε «Από την πλευρά μας, σαφώς και δεν μας ικανοποιεί η κατάσταση και έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρήσει η επιδιόρθωση. Ωστόσο, υπάρχει καθυστέρηση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο.

Απονομή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, του παρασήμου του Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας στην Αθηνά Παπαχρήστου, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Να επισημάνω επίσης ότι δεν πρόκειται για το πρώτο ασθενοφόρο που παραμένει εκτός λειτουργίας για μήνες λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια ανταλλακτικών.

Για το συγκεκριμένο ασθενοφόρο είχαμε ενημερωθεί ότι θα ήταν έτοιμο τον Νοέμβριο, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχω από τον ιδιοκτήτη του συνεργείου, τα ανταλλακτικά παρελήφθησαν στις 21 Δεκεμβρίου και έως τις αρχές Ιανουαρίου το ασθενοφόρο θα έχει επιδιορθωθεί και παραδοθεί.

Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το Μεσολόγγι δεν έχει μείνει χωρίς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

Για το θέμα κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Απέναντι σε αυτή την πράξη υψηλού ήθους, η Πολιτεία απαντά με σιωπή, καθυστερήσεις και αδράνεια.

Ενα ασθενοφόρο που έπρεπε να βρίσκεται στον δρόμο, να ανταποκρίνεται σε επείγοντα περιστατικά, να αποτελεί ανάσα ασφάλειας για τους πολίτες, παραμένει ανενεργό. Αυτό δεν είναι ατύχημα. Είναι ευθύνη. Και έχει ονοματεπώνυμο».

Η ανιδιοτελής πράξη της αείμνηστης Αθηνάς Παπαχρήστου είχε συγκινήσει το πανελλήνιο το 2023 όταν η ίδια αποφάσισε να διαθέσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής για το καλό όλων δωρίζοντας ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. Η Αθηνά Παπαχρήστου είχε δηλώσει τότε ότι «τα ασθενοφόρα δεν ευκαιρούσαν», κάτι που η ίδια γνώριζε πολύ καλά καθώς ο σύζυγός της αντιμετώπιζε για χρόνια προβλήματα υγείας.

