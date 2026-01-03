Ήταν το 2023 όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μεσολόγγι, η Αθηνά Παπαχρήστου, αποφάσισε να διαθέσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής προκειμένου να προσφέρει ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. Ωστόσο, περίπου 2,5 χρόνια μετά το συγκεκριμένο όχημα παραμένει παροπλισμένο και εκτός λειτουργίας.

Το όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται εδώ και περίπου έξι μήνες σε συνεργείο στην Πάτρα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επισκευαστεί.

Από τις αρχές του καλοκαιριού σύμφωνα με το aitolianews.gr,το ασθενοφόρο είχε βλάβη στα μπέκ της μηχανής. Καθώς τότε βρισκόταν ακόμη εντός εγγύησης, μεταφέρθηκε στην αντιπροσωπεία στην Πάτρα για έλεγχο και αποκατάσταση. Παρά το γεγονός ότι –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– η βλάβη εντοπίστηκε σχετικά γρήγορα και υπήρξαν διαβεβαιώσεις για άμεση επισκευή, οι μήνες περνούν χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Στις 3 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η συνταξιούχος έφυγε από τη ζωή, το ασθενοφόρο επέστρεψε προσωρινά στο Μεσολόγγι, αποκλειστικά για να αποδοθεί φόρος τιμής στη δωρήτρια. Αμέσως μετά, όμως, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οδηγήθηκε ξανά στο συνεργείο, παραμένοντας μέχρι σήμερα ακινητοποιημένο και αδυνατώντας να προσφέρει τις κρίσιμες υπηρεσίες που είχε σχεδιαστεί να καλύπτει στην περιοχή.

«Δεν ευκαιρούσαν τα ασθενοφόρα»

Η κυρία Αθηνά με δηλώσεις της στο OPEN το 2023, είχε εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν στην αγορά του ασθενοφόρου, μιλώντας μάλιστα για τα τεράστια προβλήματα των πολιτών της περιοχής της, που χρειάζονται νοσηλεία.

«Είχα τον άντρα μου (άρρωστο) 12 χρόνια. Πήγαινε μία στο ένα νοσοκομείο και μία στο άλλο για να κάνει διάφορες εξετάσεις. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο εδώ. Υπήρχε στην Πάτρα, αλλά η περιφέρεια είναι μεγάλη και πηγαινοερχόταν. Δεν ευκαιρούσαν τα ασθενοφόρα», είχε αναφέρει αρχικά η κυρία Αθηνά.

Ωστόσο, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν μία δική της προσωπική εμπειρία. «Όταν με έβαλε ο γιατρός να πάω στην Πάτρα να κάνω λιθοτριψία για το νεφρό μου, μου έκλεισε τρεις φορές ραντεβού και δεν βρισκόταν αυτοκίνητο να με πάει και ακυρώθηκαν. Στο τέταρτο ραντεβού έστειλαν ασθενοφόρο αλλά χάλασε στη διαδρομή. Εγώ δεν γινόταν να χάσω το ραντεβού μου και πήρα ταξί».