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Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, την Τετάρτη (5 Ιουνίου), αφού παρενοχλούσε σεξουαλικά την ίδια τη μητέρα του μέσω μηνυμάτων ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bangkok Post.

Η 57χρονη γυναίκα είχε ζητήσει βοήθεια από τον γνωστό ταϊλανδέζο influencer Gun Jompalang, ο οποίος μοιράστηκε το βάσανό της σε διάφορες δημοφιλείς αναρτήσεις στο Facebook.

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Στιγμιότυπα από τις συνομιλίες μεταξύ μητέρας και γιου που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον άνδρα να ζητάει επανειλημμένα σεξ και μάλιστα να προτείνει να πάνε σε ξενοδοχείο.

Ο Gun, ο οποίος είναι κοινωνικός ακτιβιστής με 10 εκατομμύρια ακόλουθους στο διαδίκτυο, ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας είπε στους γείτονες ότι αυτός και η μητέρα του ήταν παντρεμένο ζευγάρι, σύμφωνα με την Bangkok Post.

Ο Gun, ο οποίος βοήθησε τη γυναίκα να υποβάλει καταγγελία στις αρχές, επιθεώρησε επίσης το σπίτι της οικογένειας μαζί με αστυνομικούς σε μια ζωντανή μετάδοση στο Facebook την Τρίτη.

Βρέθηκαν πολλές μικρές τρύπες στον τοίχο του μπάνιου και πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν σκόπιμα για σκοπούς κατασκοπείας, ανέφερε το ταϊλανδέζικο ειδησεογραφικό μέσο Khaosod.

Η μητέρα είπε ότι ο γιος της δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι για κάποιο διάστημα και ότι ανησυχούσε για την ασφάλειά της και την υγεία του. Η συμπεριφορά του είχε γίνει όλο και πιο ανησυχητική, με παραισθήσεις και βίαιη συμπεριφορά. Η αβοήθητη μητέρα είπε επίσης ότι ο γιος της έπαιρνε ναρκωτικά από τα 17 του.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από την αστυνομία, ο ύποπτος φέρεται να παραδέχτηκε ότι έστειλε ένα μήνυμα κειμένου ζητώντας από τη μητέρα του να κάνει σεξ μαζί του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι φαινόταν να έχει παραισθήσεις και να μιλάει ασυνάρτητα μετά τη σύλληψή του, και παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει μεθαμφεταμίνες νωρίτερα την Τετάρτη το πρωί.

Η Bangkok Post ανέφερε ότι ο άνδρας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών ή/και πρόστιμο ύψους έως 40.000 μπατ (1.053 ευρώ).