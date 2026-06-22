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Στη σύλληψη της μητέρας του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα και τραύματα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Κυριακή 21 Ιουνίου. Η γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί αν τα τραύματα του παιδιού προκλήθηκαν από κακοποίηση.

Η υπόθεση του βρέφους Ρομά ήρθε στο φως το Σάββατο, όταν το 7 μηνών κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

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Οι γιατροί που ανέλαβαν την περίθαλψή του εξέφρασαν υποψίες ότι τα τραύματα ενδέχεται να συνδέονται με κακοποίηση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Από την πλευρά της, η μητέρα υποστήριξε ότι το παιδί τραυματίστηκε όταν έπεσε από το κρεβάτι του. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ο διευθυντής του Καραμανδάνειου νοσοκομείου, Βασίλης Αλεξόπουλος, όταν βρέφος ηλικίας κάτω των 12 μηνών εμφανίζει κάταγμα στον μηρό, το περιστατικό αντιμετωπίζεται εξαρχής ως πιθανή κακοποίηση μέχρι να αποδειχθεί διαφορετικά.

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ οι γιατροί εκτιμούν ότι τα τραύματά του είναι αντιμετωπίσιμα και η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

Η μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και επιμένει ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε χωρίς παρέμβαση τρίτου προσώπου, υποστηρίζοντας πως το παιδί χτύπησε μόνο του την ώρα που εκείνη ετοίμαζε γάλα για το δεύτερο παιδί της.