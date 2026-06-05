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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέο story στο Instagram επιτέθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα αναφέροντας ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού «βρίζει διαιτητές, φιλάθλους μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και δεν ασχολείται κανείς μαζί του».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δ. Γιαννακόπουλος στο Instagram:

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«Παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές, να μιλάνε για εμένα. Που αναγκάζομαι εγώ ο ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα… Σε φιλάθλους, δικούς του, ξένους, τους πάντες, όλους και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος.

Τι ασυλία είναι αυτή; Τον Αταμάν επειδή είναι ξένος τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτόν τον τύπο, τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα. Ενας άνθρωπος, δεν θα βρεθεί ένας διαιτητής να του δώσει μία τεχνική ποινή; Ένας να του πει “πέρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ”, Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι;».

Διακοπή στο δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι

Στην δεύτερη περίοδο του game 2 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο Δ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε από την σουίτα στο παρκέ και άνοιξε διάλογο με τους διαιτητές της αναμέτρησης, έχοντας παράποντα για το γεγονός ότι δεν δόθηκε τεχνική ποινή στον προπονητή των «ερυθρόλευκων» για διαμαρτυρίες.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πάτησε μάλιστα την γραμμή, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή. Με αφορμή το όλο συμβάν, ο διαιτητής Παπαπέτρου προειδοποίησε πως σε περίπτωση που κάποιος περάσει ξανά τις γραμμές του γηπέδου, τότε θα διακόψει το παιχνίδι.

EUROKINISSI – Δημήτρης Γιαννακόπουλος