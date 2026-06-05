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Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL στην Telekom Center κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» κάνοντας μία μεγάλη αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησαν για πρώτη φορά το προβάδισμα μετά από ένα κάρφωμα του Λεσόρ στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου και δεν το έχασαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι:

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Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση και αυτό οφείλεται εν πολλοίς στον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Πειραιωτών πέτυχε τους επτά πρώτους πόντους της ομάδας του (0-7). Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα και στα επόμενα λεπτά, ενώ χάρη σε ένα τρίποντο του Βεζένκοφ από τα 7.5 μέτρα διαμόρφωσαν το 9-15 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στην δεύτερη περίοδο, μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας και καλάθι του Βεζένκοφ, η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια νούμερα (11-21, 12′). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στα επόμενα λεπτά, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και μετά τις βολές του Όσμαν μείωσε την διαφορά στον πόντο (26-27, 19′), βάζοντας με αυτόν τον τρόπο πίεση στους παίκτες του Μπαρτζώκα. Ο Φουρνιέ σκόραρε άμεσα για τρεις, με τον Τολιόπουλο να απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 29-30, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

«Πράσινη» αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ μετά το κάρφωμα του Λεσόρ πάνω στην άμυνα του Παπανικολάου. Στην συνέχεια οι «πράσινοι» έκαναν το +6 μετά το καλάθι του Γκραντ (36-30), αναγκάζοντας τον προπονητή του Ολυμπιακού να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Ολυμπιακός όμως δεν βελτιώθηκε και οι επιθετικές λύσεις που βρήκε ήταν ελάχιστες, με αποτέλεσμα να κλείσει την περίοδο πετυχαίνοντας μόλις οκτώ πόντους (48-38).

Στην τελευταία περίοδο, ο φορμαρισμένος Χέις Ντέιβις (18π.) ευστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο, δίνοντας αέρα 11 πόντων στην ομάδα του (51-40). Το «τριφύλλι» συνέχισε να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τον Ολυμπιακό (61-49) για τον οποίο έμοιαζε απελπιστικά μόνος στο σκοράρισμα ο Φουρνιέ με 15 πόντους. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε το 68-56 στα 50 δευτερόλεπτα και ο χρόνος που απέμενε ήταν ελάχιστος για τους «ερυθρόλευκους» που είδαν τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει την σειρά σε 1-1.

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58