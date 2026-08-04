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Ένα ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στον βυθό της θάλασσας, κοντά στις ακτές της νήσου Σφακτηρίας, στην Πύλο, από ψαροντουφεκά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως το Λιμεναρχείο Πύλου, με στελέχη του Λιμενικού Σώματος να μεταβαίνουν στο σημείο και να περισυλλέγουν το ανθρώπινο εύρημα.

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Ακολούθησαν έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν άλλα ανθρώπινα μέλη. Οι αρχές βρήκαν μόνο το κρανίο.

Το εύρημα θα μεταφερθεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου.