Σε 100.000 στρέμματα υπολογίζονται οι επιφάνειες της ελληνικής γης στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των 6 μεγάλων πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο.

Στις εικόνες που δημοσιεύει το Meteo, αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

📍 Χίος: ~40.000 στρέμματα

📍 Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα

📍 Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα

📍 Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα

📍 Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα

📍 Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.