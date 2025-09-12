Από αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, και κάθε Σάββατο το Μετρό της Αθήνας (γραμμές 2 και 3), το Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση

Η πρωτοβουλία του ΟΑΣΑ στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι οι υπάλληλοι των ΜΜΜ θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια, ενώ προβλέπονται και νέες προσλήψεις προσωπικού.

Η 24ωρη λειτουργία θα ισχύει για τις πολυσύχναστες γραμμές του Μετρό και του Τραμ, καθώς και για επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συνεχόμενη μετακίνηση για τους πολίτες τα Σάββατα.

Τα δρομολόγια

Οι γραμμές των λεωφορείων

049 Πειραιάς – Ομόνοια 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών) 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας 500 Πειραιάς – Κηφισιά 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Το εν λόγω μέτρο εξετάζεται και για το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Μετά την επέκταση στη Καλαμαριά, το ίδιο θα εξετάσουμε και για τη Θεσσαλονίκη, η οποία απέκτησε μετρό έπειτα από 30 χρόνια. Επεκτείνεται μέσα στο 2026 και στην Καλαμαριά, οπότε θα το εξετάσουμε και για εκεί», δήλωσε.

