Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από την Κυριακή 28 Ιουνίου, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3.

Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα ισχύουν από Κυριακή έως Πέμπτη και θα περιορίζουν τη λειτουργία των συρμών σε συγκεκριμένα τμήματα της γραμμής.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 που θα συνδέει τον Ευαγγελισμό με την Εθνική Άμυνα.

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι οι αλλαγές κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων που στοχεύουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών.

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Από την Κυριακή 28 Ιουνίου, οι σταθμοί του Μετρό «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμιση ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο. Η αλλαγή θα ισχύει από Κυριακή έως Πέμπτη, λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3, όπως ανακοινώθηκε από τη ΣΤΑΣΥ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Ευαγγελισμός» και «Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

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Οι τελευταίοι συρμοί πριν τη διακοπή λειτουργίας θα αναχωρούν ως εξής:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:05, από Σύνταγμα στις 21:30, από Ευαγγελισμό στις 21:32, από Μέγαρο Μουσικής στις 21:33, από Αμπελόκηπους στις 21:35, από Πανόρμου στις 21:37 και από Κατεχάκη στις 21:39.

Αντίστροφα, από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30, από Εθνική Άμυνα στις 21:40, από Κατεχάκη στις 21:41, από Πανόρμου στις 21:43, από Αμπελόκηπους στις 21:45 και από Μέγαρο Μουσικής στις 21:47.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:30, από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:05 και από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα, ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στην Εθνική Άμυνα.

Ειδικότερα, οι αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:17, 22:54 και 23:30, ενώ από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

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Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινά τη γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα». Η γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Στην κατεύθυνση προς Εθνική Άμυνα, η γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις στους σταθμούς: «Αφετηρία Στ. Ευαγγελισμός» (προσωρινή), «Στ. Μέγαρο Μουσικής», «Στ. Αμπελόκηποι» (επί της Δημητρίου Σούτσου 46), «Στ. Πανόρμου προς Εθν. Άμυνα», «Στ. Κατεχάκη» και «Στ. Εθν. Άμυνα» (τέρμα γραμμής).

Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι στάσεις θα είναι: «Στ. Εθν. Άμυνα» (επί της οδού Κύπρου), «Στ. Κατεχάκη», «Στ. Αμπελόκηποι», «Στ. Πανόρμου προς Ευαγγελισμό», «Στ. Μέγαρο Μουσικής», «Στ. Ευαγγελισμός», «Στ. Σύνταγμα» και «Αφετηρία Στ. Ευαγγελισμός» (επί της οδού Ριζάρη).

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«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ στην ανακοίνωσή της.