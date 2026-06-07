Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα διαφορετικό μήνυμα επέλεξε να στείλει ο Μίλτος Πασχαλίδης από τη σκηνή, μετά τη συγκλονιστική υπόθεση γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα που προκάλεσε σοκ και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία.

Ο γνωστός τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια συναυλίας του, άφησε για λίγο στην άκρη το μουσικό πρόγραμμα και μίλησε στο κοινό για την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά, δίνοντας έμφαση στη στάση και τις αξίες που μαθαίνουν από μικρή ηλικία.

Advertisement

Advertisement

Με την κιθάρα του στα χέρια, ο Μίλτος Πασχαλίδης απευθύνθηκε κυρίως στους γονείς που μεγαλώνουν αγόρια, υποστηρίζοντας πως η ευθύνη δεν πρέπει να μεταφέρεται συνεχώς στα κορίτσια με συμβουλές να «προσέχουν», αλλά να δίνεται βάρος στην καλλιέργεια σεβασμού και ορίων στα αγόρια.

«Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι…», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως τέτοιες αξίες πρέπει να διδάσκονται από την παιδική ηλικία.

Ο τραγουδιστής σημείωσε πως τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν ότι κανένας άνθρωπος δεν ανήκει σε κανέναν και πως οι σχέσεις πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό και όχι στην αντίληψη της κατοχής.

Το απόσπασμα από την ομιλία του δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα στο TikTok, όπου συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό σχολίων από χρήστες που εξέφρασαν τη συμφωνία τους με το μήνυμά του.

Η παρέμβασή του άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από την πρόληψη της έμφυλης βίας και τον ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση συμπεριφορών και αντιλήψεων από μικρή ηλικία.